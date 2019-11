Brutalnie pobity przez „transseksualistkę” za głoszenie Ewangelii w nowojorskim metrze

Starszy mężczyzna został brutalnie zaatakowany w nowojorskim metrze tylko dlatego, że głosił Ewangelię.

Jak twierdzą świadkowie, 79-latek z Biblią w ręku publicznie dzielił się chrześcijańskim przesłaniem, gdy podeszła do niego jakaś pasażerka. Wykrzyczała mu w twarz wulgaryzmy, po czym brutalnie zaatakowała, bijąc go po głowie butem na obcasie, choć mężczyzna niczym jej nie sprowokował.

Kobieta odeszła, a oszołomionym i obficie krwawiącym mężczyzną natychmiast zajęli się inni pasażerowie.

Użytkownik Instagrama o nazwie @f.u.n.m.i.k.e, któremu udało się zrobić zdjęcie zaraz po zajściu, napisał, że starszy człowiek „po prostu śpiewał piosenki gospel i dzielił się Słowem Bożym z ludźmi w pociągu, nie powiedział nic, by kogoś zranić, nawet nie zachowywał się głośno, ledwo można było go usłyszeć, a oto, co dostał w zamian od jakiejś transseksualistki”.

„Na jakim świecie żyjemy, że niektórzy widzą głoszenie Słowa Bożego jako zagrożenie dla swojego życia” – dodał użytkownik.

Według relacji Fox 5 New York, na miejsce zdarzenia wezwano policję, a poszkodowanego zabrano do szpitala w celu opatrzenia rany, gdzie założono mu trzydzieści szwów.

Po napaści, nowojorska policja zaapelowała o wszelkie informacje, jakie mogłyby doprowadzić do aresztowania podejrzanej, opisanej jako „kobieta, czarnoskóra, o ciemnej karnacji, około 6’1″ (185 cm) wzrostu, o brązowych oczach, z długimi, rudymi włosami”.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News