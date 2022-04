Brooke Ligertwood wydaje solowy album na żywo „SEVEN”

Laureatka nagrody GRAMMY, autorka piosenek, producentka i uznana przez krytyków artystka Brooke Ligertwood przedstawia swoją solową płytę na żywo „SEVEN”. Dostępna na rynku od 25 lutego, promowana przez ścieżkę wiodącą „Honey In The Rock”, „SEVEN” składa się z dziewięciu nowych piosenek z gatunku muzyki uwielbienia, napisanych przez Ligertwood, jej męża i długoletniego współpracownika Scotta, Jasona Ingrama (który razem z piosenkarką wyprodukował album), pastora Stevena Furticka, Brandona Lake’a, Phila Wickhama i przyjaciół. Płyta jest dostępna w sieci, gdzie można też obejrzeć nagrany na żywo teledysk do utworu wiodącego.

Piosenka „Honey In The Rock” z udziałem gościa specjalnego Brandona Lake’a, to wspaniały, uduchowiony hymn, skupiony na umacniającym zapewnieniu o Bożym zaopatrzeniu na pustyni. Przeplatany wznoszącymi się, chóralnymi partiami wokalnymi, utwór podkreśla przesłanie wiary w Boże prowadzenie i zaufania w Jego opatrzność. „Nie ważne, dokąd idę, nie muszę się teraz martwić, bo wiem, masz wszystko, czego potrzebuję”- zapewniają słowa.

Nagrana na żywo w Nashville w Tennessee płyta „SEVEN” to owoc wysiłku zespołu utalentowanych muzyków współczesnego ruchu muzyki uwielbienia (Hillsong, Bethel, Vineyard, Elevation) i 30-osobowego chóru we wspólnej pracy nad zbiorem nowych, przenikniętych duchem modlitwy piosenek, napisanych i zaaranżowanych w harmonii z wyjątkową, skupioną na Jezusie wizją Ligertwood.

„W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, apostoł Jan otrzymuje polecenie, by zapisać to, co widzi, i wysłać listy do siedmiu kościołów” – mówi Brooke Ligertwood. „Słowa pochodzą od Chrystusa, o którym czytamy, że ‘stoi pośród’ siedmiu świeczników, które reprezentują kościół. Nazwa ‘SEVEN’ wzięła się właśnie stąd. Po prostu zapisałam to, co zostało mi dane do zapisania, a teraz posyłam do kościoła, o którym Pan Jezus przypomina, że stoi dokładnie w jego środku”.

Ukazanie się „SEVEN” poprzedzają mocne single: „Nineveh” i „A Thousand Hallelujahs”, wydane wcześniej tego roku. Oba utwory wydano razem z nagranymi na żywo prezentacjami scenicznymi, które do tej pory obejrzało w sumie ponad 1,2 miliona odbiorców. „A Thousand Hallelujahs”, pierwszy singiel z nowej płyty, który na całym świecie odsłuchano w streamingu ponad 4,5 miliona razy, wspiął się na drugie miejsce listy MultiTracks „Top Songs” i trafił na cztery międzynarodowe, popularne listy Top 50, w tym na 16. miejsce listy w USA.

Po nagraniu sześciu popularnych albumów, wydanych przez Sony Music pod nazwiskiem panieńskim Brooke Fraser, i jednocześnie 17 latach w grupie Hillsong Worship, w której obecnie nadal jest liderką, Ligertwood łączy dwie dekady swojego doświadczenia artystki i producentki z pasją służenia kościołowi, przekazując swój nowy projekt solowy pod marką wytwórni Capitol CMG.

Lista utworów na płycie „SEVEN”:

1. Ancient Gates

2. Banner

3. A Thousend Hallelujahs

4. Communion

5. Nineveh

6. Burn for You

7. Honey in the Rock (z udziałem Brandona Lake’a)

8. I Belong to Jesus

9. King Jesus

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne: Morningtide album szkockiego zespołu folkowego Celtic Worship