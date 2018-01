Brooke Fraser – Brutal Romantic

Brooke Gabrielle Fraser Ligertwood, znana jako Brooke Fraser (ur. 15.12.1983), której drzwi do kariery otworzył jej trzeci album studyjny „Flags” z hitowym singlem „Something in the Water”. Fraser jest najpopularniejszą i najlepiej sprzedającą się artystką w historii Nowej Zelandii a jej płyty okryły się platyną już 15 razy.

Fraser zaczęła uczęszczać na lekcje fortepianu kiedy miała 7 lat i kontynuowała je aż do lat 17. Jako dwunastolatka zaczęła pisać piosenki i sama nauczyła się gry na gitarze akustycznej w wieku 15 lat. W tym samym czasie pisała już dla magazynu „Soul Purpose”, w którym później występowała już w roli wydawcy. Jednak krótko po przeprowadzce do Aukland w 2002 rzuciła tę pracę, żeby w całości móc poświęcić się karierze muzycznej. W ten sposób już rok później mogliśmy cieszyć się jej pierwszą płytą „What to Do with Daylight” a w 2006 kolejną „Albertine”.

W roku 2010 ukazała się wspomniana płyta „Flags”, która w Australii zyskała statut złotej, w Nowej Zelandii trzykrotnie platynowej a singiel z tej płyty grany był w stacjach radiowych na całym świecie, zdobywając szczyty niemieckich, włoskich czy belgijskich list przebojów. W swojej karierze Fraser zdążyła zdobyć już pokaźną liczbę nagród i nominacji, mianowicie:6 Nagród APRA (Nowa Zelandia), 8 Nagród Music Awards (Nowa Zelandia) do 10 była nominowana oraz 1 nominację do Nagrody GMA Dove.

Czwarta płyta Fraser Brutal Romantic, nagrana w Londynie, ukazała się w 2014 roku w Nowej Zelandii, Australii, Ameryce Północnej i Azji a do Europy dotarła w kolejnym roku. Jest to najmłodsze dziecko artystki, na którym pojawiają się utwory nagrane z orkiestrą w legendarnym Abbey Road studio. Płyta ukazuje zdecydowanie inną stronę twórczości Fraser z nieco śmielszym i bardziej elektronicznym brzmieniem przy zachowaniu tych samych pięknych wokali i melodii pop.

Na płycie:

1. Psychosocial

2. Thunder

3. Start a War

4. Kings + Queens

5. Bloodrush

6. Brutal Romance

7. Je Suis Pret

8. Magical Machine

9. New Histories

10. New Year’s Eve

Obecnie Fraser mieszka wraz z mężem i córeczką w Sydney. Swoją popularność wykorzystuje do pomagania innym uczestnicząc i wspierając wiele akcji charytatywnych.