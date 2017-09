Brian Courtney Wilson – Worth Fighting For

Brian Courtney Wilson urodzony i wychowany w Chicago wykonawca gospel i współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Przygodę z muzyką rozpoczął wcześnie, od członkostwa w męskim chórze w kościele Rock of Ages Baptist Church. Po ukończeniu studiów podjął swoją pierwszą pracę a śpiewaniem zajmował się już tylko w czasie wolnym. Po siedmiu latach pracy przeniósł się do Houston i zaczął uczęszczać do kościoła metodystów gdzie oddał swoje życie Jezusowi i stał się nowo narodzonym chrześcijaninem.

W tym czasie poproszono go o komponowanie muzyki na potrzeby kościoła i tak Wilson rozwijał swoje umiejętności, zdobywając nawet czas antenowy lokalnej rozgłośni radiowej. Niedługo potem zaproponowano mu współpracę z Mathew Knowles’em, który po wysłuchaniu piosenki „Already Here” przyłączył Briana do swojej marki Spirit Rising/Music World. Wilson wykonał ogromny krok wiary i porzucił swoją pracę w przemyśle farmaceutycznym, żeby w pełni oddać się muzyce.

W roku 2009 wydał swój debiutancki album „Just Love”, którego tytułowa piosenka została nominowana do Nagrody Dove rok później. Sam Wilson został także nominowany do Dove w kategorii Nowy Artysta Roku (2010). Pierwszy singiel „All I Need” ustanowił rekord na liście Top Gospel Songs, goszcząc tam przez 89 tygodni! W roku 2012 Brian podjął się realizacji dwóch projektów – pierwszym było wydanie płyty „So Proud”.

Jak wspomina sam artysta tytułowy utwór stanowi o „pamiętaniu. Pamiętaniu o powodzie, dla którego brniemy naprzód w najtrudniejsze dni życia, pamiętaniu o własnej wartości kiedy odrzucają cię ludzie i pamiętaniu o tych, którzy nigdy nie zwątpili w ciebie. I przede wszystkim o pamiętaniu, że powodem dla którego mamy tak wiele do pamiętania jest Bóg, który jest z nami w każdym momencie życia”.

Płyta zadebiutowała od razu na 1 miejscu listy Top Gospel Albums. Drugim przedsięwzięciem roku 2012 było dołączenie do legend muzyki gospel Freda Hammonda, Dave’a Hollistera i Erica Robersona by stworzyć „Tenors United” i już rok później wydać płytę.

W roku 2015 ukazał się singiel i zapowiedź kolejnej płyty „Worth Fighting For”. Sam singiel zdobył światowe uznanie i poszybował na 3 miejsce listy Top Gospel Songs. Został również nominowany do Nagrody Dove w kategorii piosenka roku (Urban Recorded Song) i Nagrody Grammy w tej samej kategorii. Album „Worth Fighting For” został uhonorowany Nagrodą Dove w 2015 roku i otrzymał jedną nominację.

Na płycie (Deluxe Edition/Live) znajdziemy aż 14 utworów:

1. Stand My Ground

2. This Is The Day

3. Worth Fighting For

4. It Will Be Alright

5. It Will Be Alright (My Evidence)

6. I’ll Just Say Yes

7. Nothing Occurs To God

8. Mindful

9. The Promise

10. Our God Is Good

11. Hope Saved My Life

12. Greatest Love

13. The Medley

14. The Medley

Wykonawca: Brian Courtney Wilson

Tytuł płyty: Worth Fighting For