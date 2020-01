Brazylijski sąd najwyższy pozwala, by Netflix udostępniał film o Jezusie geju

W czwartek 9 stycznia, prezes Sądu Najwyższego w Brazylii wydał postanowienie, zgodnie z którym Netflix nadal może udostępniać na swojej platformie satyryczny film, ukazujący Jezusa jako geja. Tym samym, sąd zmienił poprzednie postanowienie innego sędziego, nakazujące serwisowi streamingowemu usunięcie filmu ze swojej oferty.

„Nie należy przyjmować, że humorystyczna satyra posiada magiczną moc podważania wartości chrześcijańskiej wiary, której istnienie sięga ponad dwa tysiące lat wstecz” – napisał w decyzji prezes Sądu Najwyższego, Jose Antonio Dias Toffoli.

Wcześniej tego samego dnia, Netflix złożył oficjalną skargę do najwyższego, państwowego organu prawnego, potępiając próbę cenzury przez sędziego z Rio de Janeiro, który nakazał wycofanie filmu z platformy serwisu. Film nie został wycofany.

Film zatytułowany „Pierwsze kuszenie Chrystusa”, ukazuje Jezusa, który w swoje trzydzieste urodziny wraca do domu, i insynuuje, że jest gejem.

Grupy religijne najeżyły się na ten pomysł, podczas gdy Porta dos Fundos, twórcy filmu, bronili go jako uprawnionej wolności ekspresji. Porta dos Fundos to zespół pięciu komików z Rio de Janeiro w Brazylii, którzy zaczęli filmować skecze i parodie, umieszczając je na YouTube. Niektórzy porównują produkcje komików do filmów Monty Pythona z lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Orzeczenie sędziego z Rio de Janeiro było odpowiedzią na petycję pewnej brazylijskiej organizacji katolickiej, która stwierdziła, że emisja filmu rani „honor milionów katolików”.

Film został wyprodukowany w Rio przez firmę, która w Wigilię Bożego Narodzenia została zaatakowana przy pomocy benzynowych ładunków wybuchowych.

Obraz szczególnie rozgniewał brazylijskich chrześcijan, którzy nazwali go „bluźnierczym, wulgarnym i uwłaczającym”.

„Popieramy wolność ekspresji, ale czy warto dla niej atakować wiarę 86 procent populacji?” – napisał na Twitterze Eduardo Bolsonaro, najstarszy syn prezydenta Brazylii i członek Kongresu.

Jak informowało w zeszłym miesiącu CBN News, Netflix Brazylia spotkał się z ostrą reakcją widzów z Ameryki Południowej, gdy w zapowiedziach na Boże Narodzenie umieścił niespodziankę reklamowaną jako „czarna komedia” o „geju Jezusie”.

Do tej pory, ponad 2,3 miliona osób podpisało na Change.org petycję do serwisu streamingowego, domagając się usunięcia filmu z jego platformy.

Jedna z osób, która złożyła podpis pod petycją, napisała: „Żądamy szacunku dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa (…), który umarł i zmartwychwstał, by (pomóc) tym szydercom, by i oni, jeśli zechcą pokutować, mieli udział w tym zbawieniu (…)”.

Według danych na katolickiej stronie internetowej Crux, Brazylia ma największą na świecie populację katolików, liczącą 123 miliony wiernych. Jest tam również szybko rosnąca populacja chrześcijan ewangelikalnych.

Autor: CBN News

Źródło: CBN News