Ze świata

Brazylia liderem w światowej dystrybucji Biblii

Brazylia liderem, tłumaczenia obejmują niemal cały świat

07/09/2025Aktualizowane: 07/09/2025
Zdjęcie: Brazylia, Rio de janeiro

W 2024 roku Brazylia rozprowadziła najwięcej drukowanych Biblii na świecie – 4,2 mln egzemplarzy. Odnotowała też ponad 16 mln pobrań cyfrowych i 5 mld odsłon online, ustępując jedynie USA – podaje Światowy Raport Dystrybucji Pisma Świętego 2024.

Na całym świecie trwają tłumaczenia Biblii w 3 526 językach w 173 krajach, obejmując 1,26 mld osób. Organizacja Wycliffe’a działa w 146 krajach i ma na koncie tłumaczenia w niemal 2 800 językach.

Dzięki tym działaniom 99% ludzkości ma dostęp do przynajmniej części Biblii. Tylko 544 języki (ok. 36,8 mln osób) pozostają bez rozpoczętego tłumaczenia.

Wzrost dostępności przekłada się na konkretne zmiany. W Tanzanii uchodźczyni Annette odzyskała spokój dzięki lekturze Biblii. W Laosie kobieta pokonała 60 km, by odebrać swój pierwszy egzemplarz.

Za brazylijskim sukcesem stoi Brazylijskie Towarzystwo Biblijne, działające od 1948 roku. Kraj nie tylko przoduje w dystrybucji, lecz aktywnie wspiera światowe działania na rzecz powszechnego dostępu do Pisma Świętego.

