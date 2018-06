Brazylia: debata parlamentarna o aborcji

W brazylijskim Najwyższym Trybunale Federalnym (STF) nadal odżywa pragnienie wejścia w kompetencje władzy ustawodawczej. Pod pretekstem wyjaśnienia kwestii prawnej ma on zamiar przyczynić się do liberalizacji aborcji w tym kraju. Z tego też powodu w tamtejszym parlamencie odbyło się seminarium, na którym dyskutowano o naruszeniu podstawowego przykazania (ADPF 442). W debacie wzięli także udział przedstawiciele episkopatu.

„Argument naruszenia podstawowego przykazania”

to jedna z kolejnych inicjatyw, która za pośrednictwem kruczka prawnego pragnie doprowadzić do legalizacji aborcji w Brazylii – napisali biskupi w specjalnej nocie opublikowanej w ubiegłym roku. W cytowanym dokumencie zdecydowanie odrzucili działania antydemokratyczne i domagali się od Najwyższego Trybunału Federalnego nie podejmowania funkcji, która nie jest jego kompetencją, lecz należy do władzy ustawodawczej.

We wspomnianym seminarium, jakie odbywało się w niższej izbie ustawodawczej uczestniczyli przedstawiciele Senatu, znani naukowcy specjalizujący się w kwestiach dotyczących obrony życia, wpływowi prawnicy, a także duchowni, którzy odbyli studia specjalistyczne z teologii moralnej na uczelniach rzymskich.

Należy się spodziewać, że debata w parlamencie przybliżyła przedstawicielom władzy ustawodawczej, a także Najwyższego Trybunału Federalnego argumentację naukową, przemawiającą za antropologicznymi przesłankami wskazującymi na wartość i nietykalność życia ludzkiego.

za Rad. Watykanskie