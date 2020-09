Brandon Lake – nominowany do GRAMMY, nagrodzony wyróżnieniem Dove Award wokalista, autor piosenek oraz lider uwielbienia 28 sierpnia zaprezentował swój długo wyczekiwany solowy debiut „House Of Miracles” (Bethel Music). Wyprodukowany przez Davida Leonarda (All Sons & Daughters), Jacoba Sootera (Meredith Andrews) i LaeLa (Cory Asbury) album zawiera 12 utworów, z których wszystkie napisane zostały przez Lake’a przy współudziale najbardziej wpływowych nazwisk środowiska uwielbieniowego.

House Of Miracles – Brandon Lake

„House Of Miracles” zawiera gościnny występ laureatki nagrody GRAMMY, świetnej Tashy Cobbs Leonard oraz Sary Reeves, wokalistki i autorki tekstów, laureatki Nagrody Dove. Piosenki zostały napisane przy współudziale takich znakomitości jak nominowany do nagrody GRAMMY Matt Maher, laureat nagrody Dove Pat Barrett, Ben Hastings z Hillsong UNITED, Dante Bowe z Bethel Music oraz Steven Furtick i Chris Brown z Elevation Worship.

Do najważniejszych punktów projektu należą pełen pasji, napędzany bluesem debiutancki singiel „I Need A Ghost”, który nieco przywodzi na myśl dokonania Crowdera – zresztą muzyk znany jest ze współpracy z Passion, z którym Crowder jest nierozerwalnie związany. Jest też ballada uwielbienia „Just Like Heaven” oraz tytułowy „House of Miracles” – tematyczny punkt centralny albumu, będący także wyrażeniem duchowego powołania, za którym Lake i jego rodzina podążają.

Bóg dał nam wizję

„Kilka lat temu Bóg dał mojej żonie i mnie wizję, aby nasz dom stał się miejscem goszczenia par i ludzi w służbie, którzy doznali wypalenia”, wyjaśnia Lake. „Widziałem, jak czciliśmy, utwierdzaliśmy i modliliśmy się za tych, którzy cierpieli, i czułem, że przez nasz dom Bóg wzywa nas, abyśmy stworzyli atmosferę, w której mogą wydarzyć się cuda w życiu ludzi”.

Piosenka „House Of Miracles” została napisana późno, już w trakcie tworzenia tego albumu, ale mój producent Jacob i ja odczuwaliśmy, że Pan wzywa nas do napisania jeszcze jednej piosenki” – kontynuuje. „To, co się narodziło, okazało się czymś więcej niż piosenką, ale misją mojej rodziny”. Podobnie jak marzenie o tym, by nasz dom był domem cudów, chcę, by ten album był miejscem obecności Boga i mam nadzieję, że dzięki niemu inni będą mogli spotkać się z Jego cudami”.

źródło: thechristianbeat.org

