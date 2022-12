Brandon Heath wydaje płytę „Enough Already”

Brandon Heath, pięciokrotnie nominowany do nagrody GRAMMY i ośmiokrotny laureat nagrody Dove, w kwietniu tego roku wydał swoją pierwszą płytę długogrającą „Enough Already” (wyd. muzyczne Centricity Music). Album dostępny na całym świecie w formacie cyfrowym i na platformach streamingowych, zawiera popularny przebój radiowy „See Me Through It” oraz osiem innych utworów, w których Heath porusza kwestie kształtujące wiarę, i nad którymi współpracował z różnymi producentami i autorami piosenek.

„Enough Ready” będąca solidną mieszanką gotowych przebojów i głębokich cięć, wydobywa też ukryte słabości piosenkarza, jak choćby jego stałe zmaganie z poczuciem niewystarczalności.

„To dla mnie prawdziwa słabość, ale uświadamiam też sobie, że jest mnóstwo ludzi, którzy mogą się z tym utożsamiać” – mówi Heath. „Dlatego postanowiłem zrobić temu problemowi więcej miejsca w moim życiu i wyrazić go w piosenkach. W ten sposób zacząłem ponownie odkrywać, ile znaczę dla Boga, a to naprawdę dało mi wiele pokoju i poczucia przynależności”.

Ta ciężko zdobyta świadomość dodaje śmiałości ścieżce tytułowej, która zawiera optymistyczne, podwójne znaczenie. „Nie potrzebuję, by cokolwiek lub ktokolwiek mi mówił, ile jestem wart. Bóg już określił moją wartość. On już nazywa mnie swoim synem. On już uznaje mnie za odkupionego” – stwierdza Heath. „Na tym świecie nie ma naprawdę niczego, co mogłoby dać mi więcej znaczenia i celu, niż to, co Bóg już mi daje”.

Wchodząc głębiej w główny temat „Enough Already” , Heath nakreśla podstawowe elementy wiary w „That’s Enough”, po czym dzieli się osobistą historią w autobiograficznym utworze „He Is Not Worried”. Sięga aż do czasów dzieciństwa i kończy na chwili obecnej, gdy jako samotny ojciec dwójki dzieci nadaje ton swojej rodzinie. Utwór zabarwiony Ewangelią stawia zasadnicze pytanie, które jest osobistym kompasem Heatha: Czy mój Ojciec w Niebie się martwi? Pytanie jest na czasie, biorąc pod uwagę strach, który obecnie szaleje na świecie na skalę masową.

„Sytuacja jest zwariowana” – przyznaje Heath. „Jednak nie czas, by tracić głowę, załamywać ręce i zakopywać się w dziurze. Czas, by kochać bliźniego. Do tego Bóg nas wzywa – by kochać i dostrzegać swoich bliźnich, bo wiem, że oni boją się tak samo, jak ja. Dlatego staram się bardziej dostroić do ludzi wokół mnie i znajdować sposoby, by im mówić: ‘Jesteśmy kochani. Nie jesteśmy sami’.

(…)

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne: Brandon Heath – Faith Hope Love Repeat