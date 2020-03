Boży Przemytnicy (Biblii) w telewizji

Na kanale TVP Kultura, premiera filmu dokumentalnego zrealizowanego przy współpracy z Telewizją Polską „Boży przemytnicy”.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli 22 na 23 marca 2020 o godzinie 00:15. Zapraszamy serdecznie!

Polska przez dziesięciolecia była jednym z głównych kanałów przerzutowych, z którego biblie trafiały do wielu zakątków bloku wschodniego. Więcej na ten temat dowiesz się oglądając dokument „Boży przemytnicy, do którego serdecznie zapraszamy.

Opis filmu

Film dokumentalny opowiadający o działaniach Open Doors w Polsce w okresie komunizmu. Bohaterowie filmu przez ponad 50 lat byli zaangażowani w pomoc chrześcijanom w całym komunistycznym bloku wschodnim. Dla Open Doors Polska to nie tylko kraj, w którym brat Andrew w roku 1955 otrzymał wezwanie do stworzenia tej międzynarodowej organizacji, ale przede wszystkim to miejsce, w którym grupa ludzi przez kilka dekad była zaangażowana w jedną z największych w historii inicjatyw wsparcia duchowego tysięcy prześladowanych przez komunistyczne reżimy chrześcijan. Polska przez dziesięciolecia była jednym z głównych kanałów przerzutowych, z którego biblie trafiały do wielu zakątków bloku wschodniego.

źródło: Open Doors w Polsce