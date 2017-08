Sięgnij po skarby zbawienia, mądrości i wiedzy!

Czego brakuje w twoim Kościele, modlitwach i osobistym życiu?

Co pogłębi twoją osobistą relację z Bogiem?

Co może sprawić, że twoje życie będzie bardziej skoncentrowane na celu?

Co pozwoli ci być dzieckiem Bożym prawdziwie prowadzonym przez Ducha?

BOJAŹŃ BOŻA!

John Bevere wskazuje na potrzebę bojaźni Bożej. W konkretny i pełen miłości sposób rzuca ci wyzwanie, byś na nowo zaczął czcić Boga w swojej codzienności i na modlitwie. Bóg pragnie, byś Go poznawał i jest tylko jedna droga, by wejść w tę głęboką intymność i w pełni jej doświadczać. Każdy inny sposób nieuchronnie będzie skutkował porażką.

Teraz możesz oddać Bogu należną Mu chwałę w sposób, jaki zrewolucjonizuje twoje życie!

John Bevere jest całkowicie oddany zachęcaniu innych do pogłębiania intymnej relacji z Bogiem i życia w perspektywie wieczności. Jest autorem najlepiej sprzedających się książek, które są dostępne w 40 różnych językach i rozchodzą się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Poprzez swoje doskonałe materiały i nauczania John ujawnia przenikliwe prawdy, pociągając czytelnika do spotkania z Bogiem na zupełnie nowym poziomie. Jest także popularnym mówcą konferencyjnym i gospodarzem telewizyjnego programu „The Messenger”, który ma swoich widzów w 216 krajach. Oboje z żoną, Lisą – także autorką dobrze sprzedających się książek – są współzałożycielami Messenger Internationale, żyją w Colorado wraz z czterema synami.

Podtytuł: Klucz do intymnej relacji z Bogiem

Autor: John Bevere

Wydawca: Wydawnictwo SZARON