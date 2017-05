Bogowie i Królowie – Seria Kronik: NARODZIŁ SIĘ, BY WŁADAĆ LUDEM BOŻYM, ALE JAHWE JEST W JEGO CZASACH JEDYNIE MGLISTYM, NIEISTOTNYM WSPOMNIENIEM W PAMIĘCI JEGO NARODU.

Hiskiasz urodził się jako drugi syn króla Achaza. Nie powstrzymało to jednak jego ojca przed wcieleniem w życie przewrotnego planu, który miał zaskarbić mu łaski pogańskiego bożka, Molocha. U stóp ołtarza przerażony i bezsilny chłopiec po raz pierwszy spotyka Boga Jedynego i Prawdziwego, Boga swojego królewskiego rodu – Jahwe.

Ale jego droga do Świętego Izraela naznaczona jest przez szereg postaci: dziadka Zachariasza, niegdyś cieszącego się wyjątkowo dobrą reputacją, dziś pogardzanego alkoholika; arcykapłana Uriasza, tak owładniętego żądzą władzy, że gotów jest postawić na szali wiarę, którą wyznaje; i Szebnę: Egipcjanina intelektualistę zajmującego się edukacją księcia.

Miłość do Hiskiasza i jej ofiarny wymiar zdecydują o losach obu kochających go kobiet, a to z kolei wpłynie na przyszłość młodego księcia.

Seria Kronik składa się z pięciu tomów:

I. BOGOWIE I KRÓLOWIE

II. PIEŚŃ ODKUPIENIA

III. MOCĄ JEGO RĄK

IV. WIARA MOICH OJCÓW

V. POMIĘDZY BOGAMI

Cechy Produktu

Tytuł: Bogowie i Królowie

Autor: Lynn Austin

Okładka: miękka

Format: 145×205 mm

Liczba stron: 335

Rok wydania: 2016

ISBN: 9788365553331

Wydawca: Wydawnictwo Szaron

Fragment książki Bogowie i Królowie

Hiskiasza obudziły głosy i dudnienie tupiących stóp. Usiadł na łóżku i poczuł, jak jego serce łomocze. Pierwszy raz w życiu był przerażony.

W ciągu jednej nocy jego bezpieczny, spokojny świat królewskiego pałacu obrócił się w niwecz. Z narastająca paniką słuchał tego, co się

dzieje na korytarzu: hałas z każdą chwilą był coraz głośniejszy. Męskie głosy wykrzykiwały rozkazy. Drzwi otwierały się i zamykały. Dzieci

płakały ze strachu.

Odwrócił się do swojego starszego brata Eliaba i zobaczył, że on także nie śpi. Zsunął się ze swojego łóżka i wdrapał się po cichu na

sąsiednie.

– Eliabie – szepnął. – Co się dzieje? Eliab potrząsnął głową, ściskając pościel.

– Nn… nie wiem.

Skulili się w ciemnościach, patrząc w oczekiwaniu na drzwi. W oddali ponury dźwięk szofaru grzmiał na trwogę śpiącej

Jerozolimie, a na korytarzu słychać było odgłos zbliżających się kroków.

– Boję się – wyznał Hiskiasz, połykając łzy. – Chcę do mamy.

Nagle do pokoju wpadli żołnierze uzbrojeni w miecze i włócznie i ściągnęli braci z łóżka. Hiskiasz był wobec nich bezsilny. Jego ciało było sztywne ze strachu, gdy rozbierali go z nocnych szat i siłą założyli mu przez głowę lniane, białe…