Bóg podąża za Tobą – Jud Wilhite

Odkryj prawdziwą wolność, która pozwoli ci stać się człowiekiem o unikalnej osobowości, doświadczającym bliskiej relacji z żywym, miłującym Bogiem! Używając jako fundamentu biblijnej historii małżeństwa Ozeasza, Jud Wilhite, pastor z Las Vegas, pokazuje, jak Bóg ze swoją niezachwianą miłością zawsze podąża za tobą – niezależnie od tego, jak daleko od Niego odszedłeś.

Wiara chrześcijańska nie jest ślepym przestrzeganiem zbioru reguł i zasad; to wejście w relację z Bogiem, który wciąż podąża za nami – nie po to, by nas karcić, lecz kochać. Jako przywódca Central Christian Church, w nazwanym przez siebie „Sin-city” (dosł. Mieście grzechu) Jud Wilhite widział już wiele i wie, że niezależnie od tego, jak daleko odeszliśmy od Boga, On zawsze z pasją za nami podąża. Wykorzystując biblijny obraz ustanowionego przez Boga małżeństwa proroka Ozeasza z niewierną prostytutką jako metaforę Bożej, niezachwianej miłości, książka Bóg podąża za tobą w przekonujący sposób ilustruje Boży plan dla każdego z nas – aby odzyskać wolność i stać się unikalną osobą poprzez bliską relację z żywym, miłującym Bogiem.

O Autorze

Jud Wilhite jest autorem, mówcą i głównym pastorem Central Christian Church, powstałym w Las Vegas i obejmującym kilka kampusów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kościół ten jest uznawany za jeden z największych i najszybciej rozwijających się wspólnot w Ameryce. Jud jest autorem kilku książek, w tym Bóg podąża za tobą – bestsellera New York Times’a, Torn, Throw it Down i Uncensored Grace. Wraz z żoną Lori mają dwoje dzieci i mieszkają w okolicach Las Vegas.

Recenzje

„Jeśli czytałeś kiedyś Potęgę miłości Francine Rivers, musisz sięgnąć również po tę pozycję. Przesłanie zawarte w książce Juda Bóg podąża za tobą ożywia historię Ozeasza i Gomer w sposób, który odbija się głębokim echem w moim sercu. Jako kobieta, która tęskni za akceptacją niezależną od moich błędów i braków, uważam tę pasjonującą książkę za prawdziwy dar łaski i prawdy. Czyta się ją równie dobrze, jak ulubioną powieść, ale pozostawia czytelnikowi zmieniające życie lekcje na temat tego, co znaczy być osobiście kochaną i adorowaną przez Boga”.

– Lysa TerKeurst, Prezydent Proverbs 31 Ministries, autorka Made to Crave

„Skończyłem właśnie czytać książkę Bóg podąża za tobą. Zmieniła ona moje życie! Pomogła mi zrozumieć, że Boże karcenie ma mnie chronić. Książka pokazała mi, jak bardzo Bóg nas adoruje! Na tym etapie mojego życia naprawdę jej potrzebowałem. Dzięki, Jud Wilhite”!

– pastor Run, autor Words of Wisdom, członek komitetu założycielskiego Run-D.M.C., członek Rock and Roll Hall of Fame

„Bóg podąża za tobą jest pełnym mocy przypomnieniem o wielkości Bożej miłości i Jego niezachwianej woli w stosunku do nas. Książka ta otworzy ci oczy i odnowi twoją wiarę. Bardzo polecam ją każdemu, kto potrzebuje odświeżenia prawdy o Bożej łasce, własnej przyszłości i potencjale.

– Mathew Barnett, współzałożyciel The Dream Center, autor The Cause Within You

„Jeśli kiedykolwiek czułeś, że zbyt daleko odszedłeś od miłości Boga, Bóg podąża za tobą jest książką dla ciebie. Jud Wilhite w mistrzowski sposób łączy biblijne prawdy z życiowymi przykładami, aby ukazać niekończącą się, pełną miłości pogoń Boga za tobą”.

– Craig Groeshel, pastor LifeChurch.tv, autor Soul Detox, Clean Living in a Contaminated World

„Mój dobry przyjaciel, Jud Wilhite zrobił to po raz kolejny! Bóg podąża za Tobą jest fantastyczną książką o Bożej pogoni za nami w naszym marnotrawnym wyścigu”.

– Andy Stanley, pastor North Point Ministries, autor The Grace of God

„Książka Bóg podąża za tobą jest pełna autentycznych historii ludzi, których szuka Bóg – od Izraela po Las Vegas. Pokaże ci ona Boże pragnienia w sposób, który zmieni twoje serce”.

– John Ortberg, Menlo Park Presbyterian Church, autor Who is This Man?

„Jest to niewątpliwie najważniejsza książka, jaką przeczytasz w tym roku. Jud znakomicie pomaga nam wszystkim zrozumieć prostą prawdę o tym, że istnieje Bóg, który podąża za nami ze skandaliczną miłością. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją podróż z Bogiem, czy też od dziesięcioleci jesteś naśladowcą Chrystusa, książka ta może zmienić sposób, w jaki postrzegasz Pana i to, co On czyni w twoim życiu. Sięgam po tę książkę wciąż na nowo”.

– Pete Wilson, pastor Cross Point Church, autor Plan B i Empty Promises

„Książka Bóg podąża za tobą jest niesamowita. Odwraca uwagę od nas samych – jako poszukujących Boga – i zwraca ją na Boga poszukującego nas. Jud rzuca światło na często pomijany fragment Biblii i pokazuje głębię Bożej łaski, która natchnie cię nowym życiem i energią”!

– Christine Caine, założycielka 21 Campaign, autorka Undaunted

„Czy mówienie o Bożej obsesji na twoim punkcie wydaje ci się dziwne? Po przeczytaniu książki Bóg podąża za tobą być może się to zmieni; a może faktycznie wyda ci się przesadzone. Ta ważna książka rzuci wyzwanie temu, jak postrzegasz Boga oraz wiarę, i pomoże ci doświadczać Go głębiej w swoim życiu”.

– Mark Batterson, główny pastor National Community Church, autor The Circle Maker

Dane książki:

Tytuł: Bóg podąża za Tobą

Autor: Jud Wilhite

Podtytuł: Uwierz w Bożą miłość pełną pasji

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON