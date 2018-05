Film w kinach od 18 maja. Kontynuacja pasjonującego cyklu, który obejrzało już niemal 250 tysięcy polskich widzów!

Czy chrześcijanie mogą walczyć o swoje prawa i jednocześnie nadal dawać miły Chrystusowi przykład?

Czy można zakazać wiary, miłości i nadziei?

Szczegóły na temat filmu poniżej

Czasem wystarczy iskra, by rozproszyć mrok!

Wokół kościoła Św. Jakuba narasta coraz więcej sporów. Przeciwnikom wiary przeszkadza fakt, że świątynia stoi na terenie uniwersytetu. Gdy pewnej nocy pożar pustoszy kościół, władze uczelni postanawiają wykorzystać okazję, by usunąć parafię ze swojego terenu. Wielebny Dave zmaga się z pogróżkami i szykanami. Mimo poparcia parafian, zaczyna rozważać przeniesienie świątyni. Prawdziwe wątpliwości w jego sercu zasieje pojawienie się jego dawno niewidzianego brata, który niespodziewanie włączy się w konflikt wokół kościoła. Gorzkie wspomnienia powrócą, otworzą się dawne rany. Bracia będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami z przeszłości.

„W naszym społeczeństwie i kulturze mamy teraz dużo ciemności” – wyjaśnia David A.R. White, który powraca do roli Dave’a i ponownie produkuje film. „Jest dużo gniewu; dużo walki. Nie można włączyć wiadomości nawet przez sekundę, żeby nie zobaczyć czegoś, co głęboko niepokoi. To jest czas w naszym społeczeństwie, kiedy wydaje się, że mamy tak wiele napięć – mamy lewicę, mamy prawicę i nikt nie może się z nikim zgodzić. Ten film to potwierdza. To film o nadziei, o miłości, o uzdrowieniu i ostatecznie o przebaczeniu.

Obsada:

Jennifer Taylor („Z ust do ust”, „Kariera frajera”, „Dwóch i pół” – serial)

John Corbett („Moje wielkie greckie wesele”, „Igraszki losu”, „Mama na obcasach”)

Tatum O’Neal („Papierowy księżyc” – OSCAR, „Dziewczyna warta grzechu”)

David A.R. White („Bóg nie umarł”, „Więzy krwi”)

Zwiastun

Dodatkowe informacje:

Tytuł filmu: Bóg nie umarł. Światło w ciemności.

Reżyser: Michael Mason

Produkcja: USA 2018

Dystrybutor: Monolith Films

Gatunek: Dramat

Czas projekcji: 102 minut

Premiera kinowa: 18 maja