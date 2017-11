Bóg nie umarł (DVD + książeczka)

Zarys fabuły: Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich uczelni. W pierwszym semestrze trafia na zajęcia z filozofii prowadzone przez fanatycznego ateistę profesora Radissona. Wykładowca już na pierwszych zajęciach każe studentom napisać na kartce słynne zdanie Friedricha Nietzschego: „Bóg umarł”, i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy tego nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć lub… udowodnić, że Nietzsche się mylił. Z całej grupy pierwszorocznych studentów wyzwanie podejmuje tylko Josh. Ma czas do końca semestru, by przekonać słynnego wykładowcę i resztę studentów, że Bóg jednak istnieje. Rozpoczyna się pasjonujący spór, który elektryzuje całą uczelnianą społeczność i sprawia, że odmienia się życie wielu osób…

Film może być dobrym upominkiem np. do paczki na Święta.

OBSADA

Kevin Sorbo – profesor Radisson

Shane Harper – Josh Wheaton

David A.R. White – wielebny Dave

Dean Cain – Marc Shelley

Jim Gleason – Ward Wheaton

Cory Oliver – Mina

Opinie o filmie

„God’s Not Dead” to film tak bardzo potrzebny w dzisiejszej rzeczywistości, która szczególnie młodym odradza wiarę w Boga. Film jest momentami trudny i trzeba się skupić, by zrozumieć głównego bohatera, ale naprawdę warto go obejrzeć. Jest to też manifestacja wiary amerykańskiego aktora Shane’a Harpera, który jako jeden z niewielu młodych jest w stanie oddać życie za wiarę. Z przyjemnością zobaczę go jeszcze raz w polskim kinie, żeby wesprzeć samą inicjatywę – brawo dla wszystkich zaangażowanych w projekt w Polsce!

– Marta

Według mnie film jak najbardziej wart jest obejrzenia, głównie dlatego, że mądre i podnoszące na duchu dialogi na długo zapadają w pamięć, a cała historia jest opowiedziana ciekawie i zaskakująco :)

God is good… – All the time!

All the time? – God is good!

– Jestem pewna, że ten film uczyni wielkie dzieła w Ewangelizacji! Polecam!

Wydawca: Wydawnictwo Rafaelo

Bóg nie umarł (God’s not dead) – oficjalny trailer [HD] from Dom Wydawniczy RAFAEL on Vimeo.