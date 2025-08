Bóg i ty. Uwierz w tego, którego nie widzisz – Timothy Cross

Chciałbym zaprosić cię, żebyś wyruszył ze mną w podróż, która może zmienić twoje życie. Dokąd się wybieramy? Co jest celem tej podróży? Odnalezienie Boga. Wiem, to trudne zadanie. Być może nawet w Niego nie wierzysz. W porządku. Wolę podróżować z uczciwym wątpiącym niż z osobą wierzącą o zamkniętym umyśle. Zanim wyruszymy, chciałbym poprosić cię o dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, abyś przyznał mi większy margines tolerancji – zanim mnie skreślisz zupełnie lub przerzucisz się na coś innego, czy mógłbyś przeczytać do końca to, co mam ci do powiedzenia? Przecież otwartość umysłu na tym między innymi polega…

To zaś prowadzi do mojej drugiej prośby: czy mógłbyś, proszę, powstrzymać się od formułowania osądu o tej książce do chwili, kiedy przeczytasz ją całą? Poczekaj, aż dotrzemy do celu podróży, zanim tę podróż ocenisz. Być może okaże się ona dla ciebie wyzwaniem zarówno pod względem umysłowym, jak i emocjonalnym, lecz gwarantuję, że kiedy dotrzemy już do portu, stwierdzisz, że podjęty wysiłek się opłacił.

Jak głosi anegdota, w pewnym zakładzie psychiatrycznym przebywał człowiek imieniem George, który był przekonany, że nie żyje. W żaden sposób nie dało się go przekonać, że jest żywy. Pewnego razu młody pracownik opieki społecznej wpadł na pomysł: „Powiedz mi, George, czy umarli krwawią?” – zapytał. Po chwili namysłu, George odpowiedział: „Nie, nie krwawią”. Pracownik wziął igłę, ukłuł George’a w palec i ścisnął. Pojawiła się malutka kropelka krwi. Na ten widok George zrobił wielkie oczy i stwierdził: „No proszę, kto by pomyślał? A jednak umarli mogą krwawić!”.

Podobnie jak George, bez względu na to, ile dowodów przedstawię, nie jestem w stanie przekonać cię o czymkolwiek, czytelniku, wbrew twojej woli. I nawet nie będę próbował! Dlatego, jeśli rzeczywiście chcesz dotrzeć do prawdy, najważniejsze, byś zachował otwarty umysł. Faktem jest, że prawda o Bogu, jaka by nie była, wpłynie na twój los na zawsze. Tylko głupiec zignorowałby coś o tak przemożnym znaczeniu. W końcu wieczność to bardzo długi okres!

Fragment ze wstępu do książki.

Dane książki:

Tytuł: Bóg i ty. Uwierz w tego, którego nie widzisz

Autor: Timothy Cross

Wydawca: Wydawnictwo CLC

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne …………………………………………9

Rozpoczęcie podróży ……………………………………12

Ateizm czy agnostycyzm …………………………………21

Zyskać perspektywę ……………………………………..25

Jaki jest Bóg ……………………………………………….47

Czy Bóg przemówił ………………………………………….64

Czy Jezus mówił prawdę ………………………………………70

Kroki zmierzające do poznania Boga ………………………………..107

Jak otrzymujemy Boży dar zbawienia ………………………………..119

Czas na decyzję ………………………………………..127

Kilka myśli o niebie ………………………………………..139

Od autora …………………………………………………144

Zachęta do dalszych rozważań – kilka myśli C.S. Lewisa ..146

Załącznik: Boskość Chrystusa ……………………………148