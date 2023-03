Bóg działa wśród muzułmanów w czasie Ramadanu, dlaczego nie świętujemy?

Dla naszych muzułmańskich przyjaciół, kolegów i sąsiadów, marzec po raz kolejny wyznacza jeden z najważniejszych okresów w ich roku kalendarzowym, Ramadan.

Przez kilka tygodni muzułmanie powstrzymują się w ciągu dnia od jedzenia i picia, a tegoroczny okres ich przygotowania, trwający od 22 marca i 20 kwietnia, pokrywa się z Wielkim Postem, w którym pości również wielu chrześcijan.

W marcu tego roku wypada też 30. rocznica ruchu 30 Dni Modlitwy za Muzułmański Świat (30 Days of Prayer), który wzywa kościół do bardziej świadomych wysiłków, by poznawać, modlić się i docierać do naszych muzułmańskich bliźnich, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Akcja co roku zbiega się z Ramadanem, gdy wielu muzułmanów skupia się na sprawach duchowych.

Jak modlić się za naszych muzułmańskich bliźnich

Poznanie, jak modlić się za naszych muzułmańskich bliźnich, może wydawać się trudnym wyzwaniem, a niekompletne narracje, które wpływają na nasze odczucia wobec kultury islamskiej, wcale nam w tym nie pomagają.

Niestety, te narracje często pomijają wszystko to, co możemy podziwiać i o czym możemy się uczyć od naszych muzułmańskich bliźnich, uniemożliwiając poznanie ich kultury i religijnych poglądów, i zostawiając nas w naszym zmaganiu o to, jak się modlić. Wielka szkoda, ponieważ jest wiele powodów do świętowania! By w tym roku pomóc chrześcijanom lepiej poznać, modlić się i mieć większy wpływ na muzułmański świat, ruch 30 Dni Modlitwy zachęca swoich uczestników, by spojrzeli poza obecną narrację i zdobyli szersze zrozumienie, jak konkretnie kochać swoich muzułmańskich bliźnich i doceniać ich piękną kulturę.

Świętowanie gościnności, sztuki i Bożego działania w społecznościach islamskich

Mój wieloletni przyjaciel, dr David Garrison, autor książki A Wind in the House of Islam (Wiatr w domu islamu), zauważa, że od czasu zapoczątkowania akcji 30 Dni Modlitwy, pojawia się powolny, lecz stabilny ruch ludzi ze środowisk muzułmańskich, którzy przychodzą do Chrystusa. Faktycznie, w ciągu trzech ostatnich dziesięcioleci, więcej muzułmanów postanowiło pójść za Chrystusem, niż w ciągu całych 1 400 lat chrześcijańsko-muzułmańskich interakcji. Modlitwa zmienia bieg wydarzeń!

Poznanie naszych muzułmańskich bliźnich może być doświadczeniem zarówno zabawnym, jak i odkrywczym. Rozmawiałem niedawno z moim kolegą Dennisem z Operation Mobilization, globalnego ruchu chrześcijańskiego, który dąży do dzielenia się miłością Jezusa na całym świecie. Powiedział, że tureckie społeczności muzułmańskie w Londynie i w Anglii południowo-wschodniej, gdzie Dennis zakłada kościoły, nigdy nie spotykają się bez proponowania gościnności: „Nigdy nie ma spotkania bez jedzenia; tak po prostu nie będzie; każdy przynosi coś na wspólny stół”.

Brzmi bardzo biblijnie! Wiele historii zapisanych w Ewangeliach jest skupionych wokół wspólnych posiłków. W kulturze islamskiej gościnność również odgrywa dużą rolę, a jednym z imion islamskiego boga jest Al-Kareem, co znaczy „hojny”. Nasz obraz Boga zawsze kształtuje kulturę, a znaczenie nadane gościnności wywiera podobny wpływ na muzułmanów. Gdy idę na miasto z moimi muzułmańskimi przyjaciółmi, wiem, że będzie kłótnia o to, kto zapłaci za jedzenie i napoje. Nie dlatego, że nikt nie chce płacić, ale dlatego, że każdy próbuje płacić za całą resztę!

Obok gościnności, odkryłem, że wspaniałym sposobem nawiązywania relacji z moimi muzułmańskimi bliźnimi jest sztuka. Po spędzeniu 15 lat w Aleksandrii w Egipcie, gdzie uczyłem sztuki industrialnej, zafascynowały mnie islamskie style sztuki. Moim wybranym narzędziem pracy jest drewno, dlatego gdy pewien zaprzyjaźniony artysta dał mi kawałek drewna mahoniowego wyrzuconego na brzeg morza, postanowiłem wyryć na nim symbole chrześcijańskie i muzułmańskie. Muzułmanie wierzą, że w dniu sądu nasze dobre czyny będą zważone wobec złych czynów. Pomyślałem więc o wadze i bawiłem się kształtem, tworząc w nim krzyż i rzeźbiąc dwa spośród 99 imion Allaha po obu stronach szal: El Adel, sprawiedliwy, i El Rahman, miłosierny.

Te dzieła sztuki wzbudzają spore zainteresowanie wśród moich muzułmańskich sąsiadów i dają początek bezcennym rozmowom. Wiele odpowiedzi naprawdę mnie zaskakuje. Niektórzy reagują dziwnie lub nie wiedzą, o co chodzi, inni są poruszeni do łez, gdy kontemplują ich znaczenie; krzyż w miejscu, w którym spotyka się Jego sprawiedliwość i miłosierdzie.

Zrozumienie muzułmańskiej kultury

Bóg jest miłością. To są drzwi. Sztuka w przypadku wielu ludzi dociera do miejsc, do których słowa nie mają dostępu, ale to nie jedyna metoda. Zrozumienie muzułmańskiej kultury jest kluczem do wielu kolejnych rozmów i mówienia naszym sąsiadom i przyjaciołom o Jezusie.

W ciągu trzydziestu lat, odkąd zaczął się ruch 30 Dni Modlitwy za Muzułmański Świat, widzieliśmy działanie Boga w społecznościach islamskich w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, by w pełni kochać naszych muzułmańskich bliźnich. Czy możemy poświęcić czas, by poznawać, modlić się i docierać do ich społeczności, dziękując Bogu za to, jak już działa pośród nich?

Autor: Alan Hallmart

Alan Hallmart służy w Operation Mobilization (OM). By zaangażować się w ruch OM „30 Dni Modlitwy”, wejdź na www://uk.om.org/30-days-prayer.

Źródło: Christian Today