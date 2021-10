Bóg dodawał jej odwagi w snach

Neda kieruje małą wspólnotą domową w Iranie. Musi być przy tym ostrożna gdyż wielu z nich jest obserwowanych. Jednak ona i jej rodzina wciąż doświadczają boskiej opieki, tak jak doświadczył tego Daniel w jaskini lwów.

„Tak zostałam chrześcijanką”

Kościół podziemny w Iranie jest dotychczas najszybciej rozprzestrzeniającym się kościołem na świecie. Należy do niego także mała domowa wspólnota Nady. Miejsce i czas ich kolejnych spotkań nie mogą być uzgadniane telefonicznie, to byłoby zbyt niebezpieczne; w tym celu spotykają się na krótko na przystanku autobusowym lub w warzywniaku.

Neda jest matką czwórki dorosłych dzieci i liderem wspólnoty. Chrześcijaństwo odkryła dzięki Biblii, którą trzymał w szufladzie jej przyszły mąż. „Jak to możliwe?”, pytała samą siebie Neda – uważała go za zagorzałego muzułmanina. Zaczęła potajemnie czytać Biblię i to dotknęło jej serca. „Chrześcijaństwo zainteresowało mnie i poszłam kilka razy do kościoła. Tak zostałam chrześcijanką.”

Więzienie, przesłuchanie i ucisk

„Prześladowanie nasilało się, nie mogliśmy już chodzić do kościoła – więc z mężem postanowiliśmy założyć w naszym domu wspólnotę.” Żyli w ciągłym strachu, jej mąż był ciągle wzywany na przesłuchania, latami. „Nasi znajomi trafili do więzienia”, mówi Neda.

„Jednej z moich chrześcijańskich przyjaciółek zabrano dziecko po tym jak zostawiła swojego męża. Latami naciskał na nią by wyparła się swojej wiary. To była bardzo stresująca sytuacja, zwłaszcza dla mojego męża i mnie, liderów wspólnoty.”

Odwaga w snach

Po śmierci męża Neda sama prowadziła wspólnotę. Nigdy nie myślała o rezygnacji. Czasem Bóg przemawia do Nedy w snach. Jeden z nich wspomina:

„Bardzo się martwiłam, że moim dzieciom mogłoby się coś przytrafić. W śnie widziałam lwy, które chciały schwytać moje dzieci. Bardzo się bałam! Ale lwy nic im nie zrobiły. Potem przeczytałam opowieść o Danielu w jaskini lwów: Bóg nas ochronił, tak jak Daniela.”

Neda powiedziała, że ona i jej grupa doświadczała tej opieki każdego dnia; mimo ryzyka kontynuowali działalność. „Niektórzy z nas był obserwowani, dlatego musieliśmy być ostrożni. Ale otrzymujemy wiele błogosławieństw. Bóg pokazuje swoją moc w każdym aspekcie.”

Źródło: Joel News / Open Doors NL

Tłumaczenie: J.S.

