Bliski Wschód: Bojownik ISIS nawrócił się do Chrystusa

Pastorowi Abrahamowi już wiele razy grożono z powodu śmiałego dzielenia się swoją wiarą z muzułmańskimi sunnitami, którzy przyjeżdżali do kraju z sąsiedniej Syrii. Jednak ostatnio groźby wobec jego rodziny zaczęły się stawać coraz częstsze i coraz bardzie poważne. Przez kilka miesięcy pastor zmagał się z narastającym, wewnętrznym lękiem. Nie znał lepszego sposobu na zwalczenie tego lęku, niż przez modlitwę i proszenie Pana o siłę.

Któregoś dnia, gdy pracował przed domem korzystając z piły elektrycznej, ostrze nagle odpadło i zraniło go w usta. Gdyby trafiło kilkanaście centymetrów niżej, mogłoby naruszyć jego tętnicę szyjną, a kilkanaście centymetrów wyżej, mogłoby go oślepić. Gdy przez chwilę stał w szoku, miał wrażenie, że Duch Boży przekazał mu słowa: „Panuję nad tym, kiedy twoje życie się skończy. Przestań się bać”. W tym momencie, lęk Abrahama ustał.

Na tym samym terenie, na którym usługiwał Abraham, bojownik ISIS o imieniu Fadi rekrutował muzułmanów,

chcących walczyć w szeregach terrorystów. Gdy kilka osób z obozu dla uchodźców powiedziało mu o chrześcijańskim ewangeliście, Fadi wpadł we wściekłość i postanowił osobiście zabić Abrahama.

Gdy przyjechał pod dom chrześcijańskiej rodziny, pastor był gotów. Pan przygotował go na tę chwilę. „Mów do (Fadiego) stanowczo i bezpośrednio; nie bój się” – otrzymał polecenie. Gdy Abraham zaczął wypowiadać słowa, które Bóg włożył w jego serce, Fadi zaczął się niekontrolowanie trząść. „Chcę zbawienia” – żarliwie błagał nawrócony terrorysta. Abraham go zapewnił: „Jezus wybaczy ci grzechy”. W tym momencie, Fadi zaczął płakać …

Abraham modlił się z Fadim, którego życie uległo dramatycznej przemianie po tym, gdy tamtego dnia przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela. Cztery miesiące temu, były terrorysta został ochrzczony w kościele Abrahama, gdzie do tej pory przychodzi na spotkania, by wzrastać jako uczeń. Nowy wierzący przyprowadził do Pana swoją żonę i obecnie śmiało dzieli się swoją wiarą z innymi w obozie dla uchodźców.



Źródło: VOM USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan