Bliski Wschód: Biblia na Facebooku

Dotarcie do ludzi ze Słowem Bożym nie zawsze jest łatwe – szczególnie w krajach, gdzie duża część społeczeństwa nie jest zbytnio otwarta na Biblię. Z tego powodu młodzi chrześcijanie na Bliskim Wschodzie stają się kreatywni i wykorzystują możliwości nowoczesnych technologii. Są oni „Bożymi Przemytnikami” XXI wieku, podobnie jak brat Andrew, założyciel Open Doors.

Hafiz* i Majida* specjalizują się w zachęcaniu chrześcijan w krajach arabskich do czytania Biblii i lepszego rozumienia Słowa Bożego. Hafiz organizuje, co tydzień konkurs na Facebooku. Omawia różne księgi biblijne, a uczestnicy są proszeni o udzielanie odpowiedzi na pytania. W ten sposób są oni zachęcani do poznania Ewangelii. Majida nawiązuje kontakt z wieloma młodymi chrześcijanami poprzez podobny quiz. Ważne jest dla nich, aby uczestnicy nauczyli się, że nie muszą zachowywać adekwatnie do wymagań kultury – ale że Bóg ma inne standardy.

Hafiz i Majida informują, że otrzymali setki zachęcających komunikatów

od uczestników, prosząc ich o kontynuację programu. „Nie czytałem zbyt wiele w Biblii. Konkurs zachęcił mnie jednak do ponownego przeczytania Słowa Bożego”- napisał jeden z uczestników Majidy. „Teraz mam prawdziwą relację z Jezusem!”

W innym projekcie Caliana* i Naiya* nawiązują również kontakt z muzułmanami czytającymi ich posty na Facebooku. Krótkie wiadomości wideo przyciągają uwagę, ale na końcu każdego filmu zawsze nawiązują do Jezusa. Kiedy w końcu mówimy o Jezusie i jego śmierci na krzyżu, wielu muzułmanom nie podoba się to, „młode kobiety są często atakowane przez gniewnych muzułmanów w komentarzach pod filmami wideo. Ale jest też wielu ludzi, którzy myślą o obejrzanym wideo. „Mają pytania, ale chętnie o nich rozmawiają. To ogromna szansa”, mówi Naiya.

Ważnym aspektem jest również zachęcanie chrześcijan nawróconych z islamu. Bardzo często nie mogą żyć wiarą otwarcie – Facebook jest bezpiecznym sposobem na dotarcie do nich i zachęcenie ich do wiary. Chrześcijanka (była muzułmanka) napisała do nas i podziękowała nam, za wzmocnienie, jakie otrzymała, mówi Naiya. Inni chrześcijanie piszą, że strona pomaga im lepiej zrozumieć ich wiarę, aby mówić więcej o niej z innym osobami.

Prosimy, módlcie się za te projekty

– aby wielu chrześcijan rozwinęło się w swojej relacji z Chrystusem poprzez portale społecznościowe.

– aby wielu muzułmanów zaczęło myśleć o naśladowaniu Jezusa.

za mądrość w zajmowaniu się komentarzami i pytaniami, jakie napływają od muzułmanów.

– aby wielu chrześcijan nawróconych z islamu mogło być zachęcanych. o kreatywność i dobre pomysły Hafiza, Majidy, Kaliany, Naiya i wszystkich zaangażowanych w projekty.

za Open Doors