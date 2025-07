Blessing Offor oddaje hołd matce piosenką „Crying Out Loud”

Dwukrotnie nominowany do nagrody GRAMMY Blessing Offor wydał nowy utwór z długo wyczekiwanego albumu Real. Jak sam artysta przyznaje, jest to jedna z najbardziej osobistych piosenek na płycie. Jasna, fortepianowa melodia kontrastuje z intensywnością i emocjonalnością tekstu, a świadoma decyzja o zachowaniu niedoskonałości wokalu nadaje utworowi wyjątkowy charakter – to poruszający hołd złożony jego matce.

„Jako mężczyzna, płacz wydaje się niemal aktem buntu” – mówi Blessing Offor. „Na pogrzebie mojej mamy staliśmy z braćmi objęci, płacząc. Podszedł do nas jakiś mężczyzna i powiedział: ‘To nie czas na łzy. Weźcie się w garść.’ Krzyknąłem: ‘Naprawdę mówisz nam, żebyśmy nie płakali na pogrzebie własnej matki?!’ Ta miłość, tragedia i strata są wystarczająco wielkie, by nad nimi płakać. Ta piosenka czerpie z każdego uczucia, jakie miałem wobec mojej mamy.”

Utwór Crying Out Loud to najnowszy singiel promujący album Real, który ukazuje się po entuzjastycznym przyjęciu wcześniejszych piosenek: Lift Me Up, The Morning i Real. Blessing współpracował przy tworzeniu albumu z takimi autorami jak Hank Bentley (Crowder, Brandon Lake) i Fraser Churchill (Charlie Puth, Flo Rida), a także z producentami Henrickiem Michelsenem (BTS, Little Mix) i Morganem Taylorem Reidem (Michael Bolton, American Authors). Real porusza trudniejsze tematy, takie jak strata i cierpienie, ale jednocześnie emanuje niezłomnym optymizmem, który jest znakiem rozpoznawczym Blessinga Offora. Premiera albumu zaplanowana jest na 8 sierpnia.

Od czasu debiutu albumu My Tribe, dwukrotnie nominowany do GRAMMY i wielokrotnie nagradzany Blessing Offor ugruntował swoją pozycję jako artysta artystów – z głosem tak autentycznym i jasnym, jak jego osobowość. My Tribe ukazał się na początku 2023 roku i szybko trafił do Top 20 aż trzech list Billboardu. Singiel promujący album, Brighter Days, stał się hitem radiowym, osiągając Top 25 na listach mainstreamowego radia AC i zdobywając ponad 150 milionów wyświetleń na TikToku. Duet The Goodness z TobyMaciem przyniósł mu pierwsze miejsce na listach przebojów. Blessing pojawił się również w takich programach jak Good Morning America, The Today Show, Kelly Clarkson Show i The Jennifer Hudson Show, a w 2023 roku został wyróżniony tytułami Amazon Music Breakthrough Artist oraz Pandora Artist to Watch.

Źródło: TCB