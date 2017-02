Biskupi USA do Trumpa: trzeba chronić wolność religijną

Episkopat USA zaapelował do administracji Donalda Trumpa o wydanie rozporządzenia wykonawczego chroniącego wolność religijną w Stanach Zjednoczonych. Biskupi przypominają słowa prezydenta o tym, że jego administracja „zrobi wszystko, co w jej mocy, aby bronić wolności religijnej na ziemi amerykańskiej”.

„Naszym celem jako chrześcijan jest żyć i służyć innym tak, jak nakazuje to Ewangelia. Prezydent Trump może zapewnić, że nie zostaniemy usunięci z przestrzeni publicznej” – czytamy w oświadczeniu biskupów.

Rozporządzenie wykonawcze zapewniłoby zdaniem episkopatu ochronę wolności religijnej w wielu dziedzinach, w których doszło do jej ograniczeń wprowadzonych przez poprzednią administrację rządzącą. Chodzi tu o takie obszary życia, jak opieka zdrowotna, adopcja dzieci, ulgi podatkowe czy dotacje i kontrakty rządowe dla różnych organizacji.

Na stronie internetowej amerykańskiego episkopatu dostępny jest przykładowy list do prezydenta wzywający go do wydania tego rozporządzenia. Biskupi zaapelowali do wiernych, aby podpisali list i go wysłali do Białego Domu. Kończąc oświadczenie stwierdzili, że koniecznym jest, aby jak najszybciej wyeliminować zagrożenia wolności religijnej. „Bez tego – uważają – zagrożona będzie wolność Kościoła potrzebna do służby innym, bez tego wciąż będą trwały niepotrzebne konflikty między wspólnotą wierzących a rządem”.

za Rad. Watykanskie