Biskup i chrześcijańska polityczka przed sądem za wyrażanie biblijnych poglądów na homoseksualizm

24 stycznia rozpocznie się proces sądowy fińskiej polityczki i biskupa, oskarżonych o naruszenie godności i równości populacji LGBTQ przez angażowanie się w tzw. mowę nienawiści.

Sprawa dotycząca wolności słowa skupia się wokół Paivi Rasanen, członkini fińskiego parlamentu i wieloletniej polityczki, która jednocześnie jest też zdeklarowaną chrześcijanką.

Rasanen (l. 62) jest oskarżona o co najmniej trzykrotne wzniecanie anty-gejowskich nastrojów: w programie typu talk-show, we wpisie na Twitterze z 2019 roku i w swojej książce pod tytułem Male and Female He Created Them: Homosexual Relationships Challenge the Christian Concept of Humanity (Mężczyzną i kobietą stworzył ich: związki homoseksualne podważają chrześcijańską koncepcję ludzkości). W książce Rasanen zajmuje stanowisko przeciwko małżeństwom jednopłciowym – donosi Christianity Today.

Biskup pod obstrzałem za biblijny pogląd na małżeństwo

Pod ostrzałem znalazł się też biskup Diecezji Misji Ewangelicko-Luterańskiej w Finlandii (DMEF), Juhana Pohjola (l. 49), którego organizacja wydała wspomnianą książkę. Jak zauważono w zeszłym roku w „The Reporter”, Pohjola został oskarżony przez Biuro Prokuratora Generalnego w Finlandii o podburzanie przeciwko grupie społecznej.

DMEF, organizacja religijna złożona z kościołów, które z powodów doktrynalnych odłączyły się od fińskiego kościoła narodowego, Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii, został pociągnięty do odpowiedzialności z powodu wydania w 2004 roku książki Rasanen.

Pohjola jest redaktorem naczelnym publikacji rozpowszechnianych przez Luther Foundation Finland, organizacji prawnej stojącej za DMEF, dlatego został osobiście zamieszany w sprawę.

„Obecna decyzja prokuratora generalnego wiele mówi o naszych czasach” – powiedział Pahjola w zeszłorocznym wywiadzie dla „The Reporter”. „Chociaż niepokoję się o stan wolności religijnej w naszym kraju, ufam, że sądownictwo podejmie właściwą decyzję”.

W nieco późniejszym wywiadzie dla Christianity Today, Pohjola powiedział, że głęboko martwi się skutkami, jakie postępowanie sądowe może mieć dla osób prywatnych w Finlandii.

Czy to czasy autocenzury?

Chrześcijański lider niepokoi się szczególnie możliwą auto-cenzurą, którą wierzący mogą stosować pod wpływem strachu.

„Nie boję się tak bardzo o wynik sprawy sądowej, ale o silny sygnał, jaki ta sprawa daje wielu ludziom: by byli cicho” – powiedział Pohjola w rozmowie z Christianity Today. „Boję się auto-cenzury i zastraszenia”.

Pohjola stwierdził, że wierzy w „nadaną przez Boga godność, wartość i prawa człowieka tych, którzy identyfikują się jako homoseksualiści”, lecz jednocześnie trzyma się biblijnego przekonania, że czyny homoseksualne są grzeszne i niezgodne z prawdą.

Rasanen ze swej strony powiedziała Christianity Today, że jest zaskoczona, iż jej poglądy na ten temat stały się przyczyną pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej.

„Bycie oskarżoną o przestępstwo za wyrażanie swoich głęboko żywionych przekonań w kraju, który jest tak mocno zakorzeniony w wolności słowa i wolności religii, wydaje się nierzeczywiste” – powiedziała. „Nie widzę, bym w jakikolwiek sposób zniesławiła homoseksualistów, o których zawsze mówiłam, że szanuję ich ludzką godność i prawa człowieka”.

Jak donosiło wcześniej CBN News, Rasanen, w której sprawie trwa dochodzenie od 2019 roku, została oskarżona o trzykrotny przejaw mowy nienawiści, za co może jej grozić kara dwóch lat więzienia. Jednym z czynów, za które znalazła się w sieci oskarżeń, jest jej wpis na Twitterze z 17 czerwca 2019 roku, w którym przedstawiła fragment z Listu do Rzymian 1:24-27, potępiający praktyki homoseksualne jako grzeszne.

Czy obywatel Finlandii ma wolność słowa?

W zeszłorocznej rozmowie z CBN News, Rasanen wyraziła przekonanie, że oskarżenia przeciwko niej nieuchronnie doprowadzą do rozstrzygnięcia, czy obywatel Finlandii może swobodnie dzielić się swoimi biblijnymi przekonaniami.

Ci, którzy nadal nie rozumieją, dlaczego ta sprawa się rozwija, niech wezmą pod uwagę opinię prokuratora generalnego, dla którego komentarze i twierdzenia Rasanen są nie tylko niesmaczne, ale niosą prawdopodobieństwo wzniecania nienawiści i nietolerancji. Prokurator uważa, że te twierdzenia „wykraczają poza wolność słowa i religii”, ponieważ mierzą w „równość i godność homoseksualistów” – przypomina Christianity Today.

Na kilka tygodni przed procesem, wydaje się, że stawka w Finlandii jest wysoka, szczególnie, jeśli chodzi o wolność religijną i możliwe traktowanie karne wieloletniej, chrześcijańskiej etyki seksualnej.

