Birma: Nowonawróceni chrześcijanie wypędzeni ze swej wioski

„Htin” i jego żona nawrócili się do Chrystusa w grudniu 2016 r. Byli jedynymi chrześcijanami w swej wiosce. Kiedy krewni i przyjaciele dowiedzieli się o tym, powiedzieli Htinowi, że jego rodzina nie może dłużej przebywać w ich wsi.

Mieszkańcy zagarnęli cały dobytek rodziny Htina i zagrozili, że ich zabiją,

jeśli ośmielą się wrócić. Przygarnął ich pewien ewangelista z innej wsi. Za jego pośrednictwem rodzina Htina uzyskała też pomoc od jeszcze jednej chrześcijańskiej rodziny. Z kolei organizacja The Voice of the Martyrs dostarczyła Htinowi sprzęt, by mógł zarabiać na utrzymanie swej rodziny jako malarz.

„Gdybym wiedział, że chrześcijanie z całego świata wspierają mnie, nigdy bym się nie zniechęcał” – powiedział Htin.

Módlmy się za Htina i jego rodzinę. Dziękujmy Bogu za wsparcie, które otrzymał od innych wierzących.

Źródło: iCommitToPray

za Głos Prześladowanych Chrześcijan