Birma: Chrześcijanom grozi ludobójstwo

W czasie, gdy uwaga społeczności międzynarodowej zwrócona jest na 700 tysięcy muzułmańskich uchodźców z plemienia Rohindżów, którzy uciekli przed rzezią z rąk birmańskiej armii, plemię Kaczinów, w większości chrześcijańskie, stoi przed podobnym zagrożeniem.

Kaczinowie zamieszkują północny obszar Birmy w pobliżu granicy z Indiami i Chinami i od dziesięcioleci walczą z rządem o niepodległość. Ostatnio jednak doszło do znacznego zaostrzenia działań birmańskiego wojska. Dochodzi do masowych ataków artyleryjskich i powietrznych. Z powodu zaminowania wiele osad nie nadaje się do zamieszkania. Co więcej, kobiety są bezlitośnie gwałcone, a obozy dla przesiedleńców równane z ziemią. Żołnierze zajmują kościoły i przesłuchują wszystkich wiernych. Osoby z zewnątrz, m.in. dziennikarze i przedstawiciele organizacji pomocowych, mają zakaz wstępu na obszar objęty konfliktem.

Wielu członków plemienia Kaczinów uważa,

że przyczyną zaostrzenia ataków jest brak reakcji na prześladowania muzułmańskich Rohindżów. Zaniepokojone są również inne mniejszości etniczne i religijne, obawiając się, że one będą następne. Paul Robinson z Release International powiedział: „Wojsko kontroluje Birmę żelaznym uściskiem i są tacy, którzy nie spoczną, dopóki cała Birma nie będzie buddyjska – za wszelką cenę. Wzięli już wcześniej na cel muzułmanów, a teraz biorą się za chrześcijan”.

Módlmy się o ochronę tych, którzy doświadczają tak bezlitosnych ataków. Pamiętajmy też w modlitwie o liderach birmańskiego Kościoła, niestrudzenie pocieszających i zachęcających swoich wiernych.

Źródła: Release International, Sky News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan