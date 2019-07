Bill Hayden, 85-letni były ateista, wyjaśnia, dlaczego się nawrócił

Były australijski polityk, Bill Hayden, był ateistą przez całe swoje życie.

Jednak w wieku 85 lat nawrócił się i został chrześcijaninem.

Hayden był wychowywany przez kochającą matkę, która była katoliczką i agresywnego ojca, ateistę. Silne sprzeciwianie się religii, które okazywał jego ojciec, miało ogromny wpływ na Haydena przez całe jego życie.

– Widziałem i rozumiałem, czym jest przemoc domowa – powiedział.

Dołączył do marynarki wojennej, potem został policjantem. Hayden studiował też ekonomię i był w australijskiej partii politycznej.

Jego niechęć do kościoła została sprawdzona po śmierci jego pięcioletniej córki, Michaeli, kiedy ta wracała do domu ze szkółki niedzielnej w 1966 roku.

Przeżywając żałobę, Hayden nie mógł znaleźć ukojenia w modlitwie.

– Ludzie pisali do mnie i mówili: „Bóg robi takie rzeczy w ten zagadkowy sposób, nie pytaj, dlaczego. On robi to z jakiegoś powodu” – wyjaśniał.

Kiedy pracował jako policjant, jego matka powiedziała mu, że ludzie nie rodzą się szaleni. Na to, jacy się staną, składają się ich doświadczenia z młodości.

Hayden mówił, że na jego brak wiary składało się wiele czynników.

– Mój ojciec był zagorzałym ateistą. Historia o Noem i Arce była nieprawdopodobna. Przecież oni nie mieli pojęcia, jak budować takie wielkie łodzie i jak zabrać po jednej parze z każdego gatunku zwierząt. Nie mogliby pociąć drewna tak, aby powstały wystarczająco duże deski, nie wiedzieli też, jak się robi blaszki. Nie wierzyłem w to.

Jego spojrzenie na wiarę zaczęło się kształtować po tym, jak spotkał siostrę Mary Angelę Doyle. Jej wpływ na jego światopogląd rozpoczął się, kiedy Hayden dążył do stworzenia Medibanku, czyli programu społecznych ubezpieczeń zdrowotnych, obecnie zwanego Medicare.

Siostra Mary Angela Doyle skontaktowała się z Haydenem i powiedziała, że bardzo wspiera jego starania.

– Pomogła mi zdobyć reputację, z której teraz jestem dumny. Miała na mnie ogromny wpływ. Jest ogromną częścią tego, co skłoniło mnie do przyjęcia wiary katolickiej – dodał.

– W pewien sposób mnie przemieniła. To był ogromny przełom, na który czekałem. Wcześniej nie mogłem jednak dotrzeć do tej przemiany – opowiadał.

Hayden wspominał też rozmowy ze swoją żoną, Dallas.

– Mówiłem jej, że chcę się zmienić – powiedział. – To była zupełnie inna droga, niż ta, którą szedłem przez tyle lat i w którą wierzyłem. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej nie było dla mnie łatwe.

Zapytany, co poradziłby osobom, które rozważają przyjęcie wiary, powiedział: „Jeśli się nad tym zastanawiasz, tak jak ja wcześniej przez pewien czas, przestań o tym myśleć i zrób coś z tym”.

– Czuję się o wiele lepiej, zarówno w ciele, jak i w duchu. Nie mogę się doczekać, aż będę bardziej się udzielał w kościele w Ipswich. Jestem częścią kościoła i czuję się lepiej, wiedząc i mówiąc o tym. Jestem tylko kolejną zawodną istotą ludzką. W naszym życiu jest tylko jedna gwiazda, Jezus Chrystus – zakończył.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News