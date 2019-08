Big Daddy Weave wydaje album „When The Light Comes”

Wyczekiwany przez fanów nowy album zespołu Big Daddy Weave, „When The Light Comes”, jest już prawie w sklepach. Choć oficjalna data premiery to 13 września, kampania przedsprzedażowa już ruszyła. Od razu po złożeniu zamówienia pobrać można dwie piosenki z płyty – „I Know” oraz „Alive”. Drugi z utworów znalazł się w tym tygodniu na szczycie wielu list przebojów.

Big Daddy Weave ma wielkie plany na nadchodzące miesiące. Podczas występów na żywo pokażą wiele nowych piosenek, a także odegrają swoje poprzednie hity i ulubione single fanów. Pierwszy etap ich trasy koncertowej „The Alive Tour” rozpoczął się wiosną, zaś drugi etap będzie trwał aż do 24 listopada 2019.

Dodatkowo Mike Weaver i manager zespołu, Jim Scherer, napisali książkę „I Am Redeemed”. Premiera odbędzie się 3 września, jednak książkę można już kupić w przedsprzedaży. Tej jesieni zespół wystąpi także w reality show.

Wszystkie piosenki z nowej płyty opowiadają o głębokiej i osobistej wierze w Jezusa.

I choć śpiewanie o zaufaniu do Boga w trakcie prób to jedno, wszyscy członkowie zespołu – Mike Weaver, Jay Weaver, Jeremy Redmon, Joe Shirk i Brian Beighl – na własnej skórze dowiedzieli się, co oznacza prawdziwe życie w wierze i zaufaniu do Boga, który może wszystko odnowić.

Zespół znany jest ze szczerych utworów, które opowiadają osobiste historie odnajdywania wolności w Jezusie. Fani od dawna podziwiają grupę za uczciwość i otwartość, jak w piosenkach „My Story”, „The Lion and the Lamb” i „Redeemed”. To sprawia, że zespół jest jednym z najbardziej lubianych na chrześcijańskiej scenie muzycznej. Jednak w trakcie pracy nad projektem grupa działała w trudnych okolicznościach, a każdy z członków bardzo potrzebował inspiracji i pocieszenia, które można znaleźć w ich piosenkach.

– Kiedy pracowaliśmy nad piosenkami do nowej płyty, przechodziliśmy przez żałobę i żal. To był czas przepełniony bólem – mówił Mike Weaver, główny wokalista.

Ilość prób, którym zespół stawiał czoła, jest niewyobrażalna, szczególnie patrząc na ostatnie trzy lata. Zamiast unikać bolesnej prawdy o swoich przeżyciach, grupa zmobilizowała się do przelania tego wszystkiego na muzykę. Pojawiła się radość.

– Tylko Jezus może zamienić żal w szczęście – powiedział Jay Weaver, basista zespołu.

Album „When the Light Comes” zawiera dwanaście piosenek. Są to świadectwa i pełne radości hymny, od utworu „Alive”, który opowiada o dniach pełnych radości i o niezawodnej wierze, aż po „This Is What We Live For”, mówiącym o różnych życiowych okolicznościach. Wszystko to łączy ogłaszanie, kim jest Bóg i podkreślanie, że to On odpowiada za całe dobro na świecie.

– Te piosenki opowiadają o miejscach, w których byliśmy i o tych, do których zmierzamy. Z pomocą Jezusa, zbliżamy się do chwil pełnych radości – mówił Beihl.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

Premiera albumu 13 września 2019r. Prezentacja muzyczna w Radio Chrześcijanin wkrótce potem.