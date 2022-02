Big Daddy Weave – Beautiful Offerings DE

Chrześcijański zespół Big Daddy Weave 18 września 2015 roku wydał swój siódmy studyjny album pod nazwą BEAUTIFUL OFFERS. Album został wydany przez wytwórnię Word Records wraz z Curb Records i Fervent Records.

Recenzje albumu

Przyznając albumowi cztery gwiazdki przez magazyn CCM, Jamie Walker stwierdza, że ​​„Beautiful Offerings zawiera jedenaście oryginałów, które kontynuują tradycję zespołu oferującą bogate melodyjne chwyty, doskonale połączone z prowokującymi do myślenia i pełnymi czci tekstami… Z Beautiful Offerings po raz kolejny Big Daddy Weave potężnie prezentuje na swój własny, unikalny sposób przekazy nadziei i poddania się na żywo”.

Kevin Davis, dając albumowi cztery i pół gwiazdki na New Release Today, pisze: „Ten nowy album po raz kolejny demonstruje pasję i energię, które uczyniły Big Daddy Weave jednym z najbardziej fascynujących wykonawców muzyki chrześcijańskiej… Są to bardzo pełne pasji piosenki uwielbienia z tekstami opartymi na Biblii, śpiewane z wokalną szczerością i szacunkiem… Ten album jest ukoronowaniem Big Daddy Weave i jednym z moich najlepszych albumów roku”.

Big Daddy Weave

Big Daddy Weave to amerykański współczesny chrześcijański zespół z Mobile w stanie Alabama, w skład którego wchodzą Mike Weaver, Jay Weaver, Joe Shirk, Jeremy Redmon i Brian Beihl. Są podpisane do Fervent Records.

Członkowie zespołu poznali się na studiach podczas studiów na University of Mobile. Mike Weaver służył jako przywódca uwielbienia w kościele w Pensacola na Florydzie i uczęszczał do lokalnego college’u. Przybył na uniwersytet za namową swojego proboszcza i studiował emisję głosu.

W 2006 i 2007 roku Big Daddy Weave koncertował z Markiem Schultzem podczas jego trasy „Broken and Beautiful”. W 2009 roku, wraz z gościnnym muzykiem Joshem Wilsonem, zagrali trasę koncertową „What Life Does Be Like”.

Źródło pomocnicze: Big Daddy Weave (Wikipedia)

