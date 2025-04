Biegnąc w wyścigu życia – A.W. Tozer

Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. (Hbr 12:1)

Autor piszący do Hebrajczyków daje nam dobrą nowotestamentową radę: Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu.

Duch Święty opisuje tu wierzących jako zawodników biegnących po torach, uczestniczących w wyścigu będącym życiem chrześcijańskim. Daje zarówno usilne ostrzeżenie, jak i zachętę pełną miłości, ponieważ istnieje ciągłe niebezpieczeństwo przegrania wyścigu, ale także zwycięskie nagrody czekają tych, którzy biegną cierpliwie i wytrwale. Każdy z nas powinien poznać i zrozumieć te ważne sprawy odnośnie do naszych zmagań towarzyszących nam ludziom wiernym Bogu.

Przykładowo faktem jest, że chrześcijański bieg to swego rodzaju zawody. Ale w żadnym wypadku nie jest on rywalizacją pomiędzy wierzącymi lub kościołami. Prowadząc życie wiary my, chrześcijanie, nigdy nie mamy konkurować z innymi chrześcijanami. Biblia przedstawia to całkiem jasno.

Zbory chrześcijańskie nie są nigdy wzywane do niesienia swego orędzia o Zbawicielu w duchu rywalizacji z innymi Jezusowymi zborami. Duch Święty mówi nam, że mamy kierować swoje oczy na Jezusa, a nie na innych, także biorących udział w tym biegu.

Panie Jezu, pomóż mi patrzeć na Ciebie, gdy uczestniczę w biegu chrześcijańskiego życia.

Rozważanie na 13 kwietnia.

Źródło: Poranki z Bogiem

Autor: A.W. Tozer

Wydawca: CLC