Biblia ukraińska online

Niemieckie Towarzystwo Biblijne dodało tłumaczenie Biblii na język ukraiński do swojego serwisu online. Jest one dostępne bezpłatnie na stronie internetowej oraz w darmowej aplikacji Die-Bibel.de. Oferta skierowana jest zarówno do uchodźców, jak i wspólnot chrześcijańskich.

„Chcemy umożliwić ludziom bezpośredni dostęp do Biblii w ich języku, zwłaszcza w tej wyjątkowej sytuacji”, mówi sekretarz generalny Christoph Rösel.

Dostępność do cyfrowej wersji ukraińskiej Biblii jest ważna, ponieważ drukowane egzemplarze są obecnie wyprzedane w całej Europie. „Magazyny są puste”, mówi Rösel. „Wspólnie z innymi stowarzyszeniami biblijnymi organizujemy obecnie dodruk Biblii, Biblii dla dzieci i innych tekstów. Niestety minie jeszcze kilka tygodni, zanim książki dotrą do ludzi”.

Ukraińskie tłumaczenie Biblii jest bezpłatnie dostępne na stronie Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego www.die-bibel.de/bibeln oraz w bezpłatnej aplikacji Die-Bibel.de. Tekst może być swobodnie używany w pracy kościołów i wspólnot.

Wydanie to jest tłumaczeniem na współczesny ukraiński z 2011 roku dokonanym przez ukraińskiego tłumacza Biblii i teologa Raimonda Turkonjaka.

Biblia ukraińska jest dostępna TUTAJ

Opr. za Die-Bibel.de