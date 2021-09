Białoruś: Wyeksmitowany kościół ostrzeżony przed spotykaniem się na parkingu

Odkąd w 2002 roku kościół Nowe Życie w Mińsku na Białorusi kupił byłą oborę i przerobił ją na budynek kościelny, stale doświadcza sprzeciwu ze strony agencji rządowych. Po latach bitew sądowych, 17 lutego 2021 roku funkcjonariusze państwowi razem z komornikami wtargnęli do budynku i wyeksmitowali zbór.

„Mimo ostrzeżeń pastor nie zamierza przerywać zgromadzeń kościoła”

Pozbawieni miejsca spotkań członkowie zboru od razu zaczęli gromadzić się na przylegającym do kościoła parkingu. Trwało to ponad sześć miesięcy, także w mroźnym sezonie zimowym. Ostatnio jednak pastor Gonczarenko dostał ostrzeżenie od urzędników państwowych, by przerwał spotkania pod groźbą odpowiedzialności karnej. Organizowanie i uczestnictwo w nielegalnych spotkaniach zagrożone jest karą do czterech lat pozbawienia wolności. Mimo ostrzeżeń pastor nie zamierza przerywać zgromadzeń kościoła.

Listy do kościoła wskazują, że okoliczni mieszkańcy skarżyli się na hałas prowadzonych na zewnątrz spotkań. Kościół jednak twierdzi, że tylko raz ktoś się poskarżył, a wtedy od razu ściszyli głośność mikrofonów. W trosce o sąsiadów dostosowali też godziny spotkań, by zaczynały się koło południa, gdy nikt już nie śpi. Chociaż miasto zaproponowało zborowi wynajem dwóch alternatywnych miejsc, jeden budynek jest za mały, by pomieścić rozwijający się kościół, a drugi za drogi i za bardzo oddalony.

Módlmy się…

Módlmy się, by pastor Gonczarenko i inni liderzy kościoła Nowe Życie otrzymali mądrość i prowadzenie w szukaniu sposobów, jak czcić Pana i służyć społeczności. Niech relacje tych wierzących z władzami demonstrują Bożą miłość i łaskę. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla rosnącego kościoła, by miał zasoby potrzebne do nauki i prowadzenia wiernych w uczniostwie, a także docierania do członków mińskiej społeczności z przesłaniem ewangelii.

Źródło: Forum 18

