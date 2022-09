Białoruś: Władze grożą likwidacją kościoła Nowe Życie z Mińska

Przez ponad 18 miesięcy kościół zielonoświątkowy Nowe Życie w każdą niedzielę bez względu na pogodę spotykał się na nabożeństwach na zewnątrz na kościelnym parkingu, odkąd w lutym 2021 r. urzędnicy, policja i komornicy eksmitowali ten kościół z jego budynku. Teraz administracja miasta ponownie ostrzegła kościół, że takie spotkania są nielegalne, i zagroziła dążeniem do jego likwidacji na drodze sądowej.

Likwidacja oznaczałaby, że wszelkie próby korzystania z wolności religijnej lub wyrażania swoich przekonań stałyby się nielegalne i podlegałyby karze.

Od stycznia 2022 r. przywrócony Artykuł 193-1 Kodeksu Karnego ponownie poddaje karze „organizowanie lub uczestnictwo w aktywności niezarejestrowanej partii politycznej, fundacji, organizacji cywilnej lub religijnej”, przewidując karę grzywny lub do dwóch lat więzienia.

Zwierzchnik administracji mińskiego okręgu Frunze i zwierzchnik miejscowej policji kilka razy wzywali w sierpniu pastora kościoła, Viaczeslava Gonczarenko. Obaj przedstawiciele władz ponownie ostrzegli go przed prowadzeniem na parkingu spotkań i zagrozili wszczęciem procedury likwidacji kościoła Nowe Życie na drodze sądowej.

Zapytany, czy boi się groźby likwidacji kościoła, pastor Gonczarenko powiedział Forum 18: „Myślę, że w naszej sytuacji dzieją się Boże cuda, bo już tak wiele razy władze przychodziły i nam groziły, a nasz kościół nadal funkcjonuje”.

Tymczasem, policja w południowo-wschodnim mieście Gomel wezwała pastora Kościoła Żywej Wiary, Dmitri Podlobko, i przekazała mu drugie oficjalne ostrzeżenie, grożąc możliwym postępowaniem karnym, jeśli ponownie dopuści się „przestępstwa” prowadzenia na terenie swojej posiadłości chrztów bez pozwolenia. Pod koniec lipca sąd ukarał go za to grzywną w wysokości średniego dwutygodniowego wynagrodzenia. Co miesiąc przez następny rok pastor będzie też musiał spotykać się z miejscowym funkcjonariuszem policji w celu odbycia rozmowy „zapobiegawczej”.

W połowie sierpnia sąd w Gomel podobnie ukarał grzywną dwóch członków innej lokalnej społeczności zielonoświątkowej za prowadzenie na początku lipca publicznych chrztów bez ubiegania się o państwowe pozwolenie.

Źródło: Forum 18

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

