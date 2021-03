Białoruś: Wierni wyeksmitowani po prawie 20 latach

W 2002 r. Kościół Nowe Życie kupił oborę na przedmieściach Mińska w Białorusi, by wykorzystać ją jako budynek kościelny. Wszystkie agencje rządowe zatwierdziły zmianę użytkowania, poza urzędnikami departamentu spraw religijnych, którzy wielokrotnie blokowali proces zmiany. Nękanie ze strony departamentu trwało przez kilka lat.

Władze są przeciwne powstaniu kościoła

W 2005 r. kościołowi liczącemu około tysiąca wiernych odmówiono rejestracji. Urzędnicy twierdzili, że jednym z powodów jest niezatwierdzony budynek. Niedługo potem miasto próbowało skonfiskować budynek, ale członkowie kościoła sprzeciwili się temu.

W ciągu następnych kilku lat doszło do licznych potyczek sądowych, ostatecznie prowadzących do podjętej w 2009 r. decyzji, by kościół opuścił zajmowaną nieruchomość.

Władze dalej sprzeciwiały się kościołowi, dwukrotnie podejmując próby wyeksmitowania wiernych (w 2013 roku i 2017 r.). Konflikt osiągnął punkt kulminacyjny 17 lutego 2021 r., gdy komornicy w liczbie 30 wraz z innymi urzędnikami przecięli w budynku zamki i siłą weszli do środka, przerywając trwające spotkanie modlitewne.

Wszystkim obecnym na spotkaniu nakazano wyjść pod groźbą aresztowania. Później członkom kościoła pozwolono odzyskać część wyposażenia i innego dobytku.

„Pamiętajmy w modlitwach o przedstawicielach Kościoła Nowe Życie”

Pastor zamierza omówić z radą miasta możliwość wykorzystania alternatywnego budynku, jednak ma świadomość, że znalezienie odpowiedniej lokalizacji, dość dużej, by pomieścić wiernych, będzie stanowić wyzwanie.

Pamiętajmy w modlitwach o przedstawicielach Kościoła Nowe Życie, którzy negocjują z samorządem Mińska sprawę przyszłej lokalizacji budynku, prosząc Boga, by obdarzył ich mądrością, prowadzeniem i przychylnością.

Niech ci wytrwali chrześcijanie nie tylko będą obficie pobłogosławieni odpowiednim, nowym budynkiem kościelnym, ale też większymi możliwościami działań ewangelizacyjnych.

Módlmy się o nieustanną pracę Ducha Świętego w sercach urzędników przeciwnych kościołowi, by i oni przyjęli dobre, Boże cele dla swojego życia i dla całej społeczności.

Źródło: Forum 18

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

