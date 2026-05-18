Białoruś: Tysiące osób odpowiedziało na Ewangelię po kazaniu Franklina Grahama

Setki osób publicznie zadeklarowały swoją wiarę chrześcijańską podczas ubiegłotygodniowego wydarzenia, które organizatorzy określili jako największe zgromadzenie ewangelikalne w historii Białorusi. Imprezę poprzedziło nietypowe, dwugodzinne spotkanie amerykańskiego ewangelisty Franklina Grahama z wieloletnim autorytarnym przywódcą kraju.

Stowarzyszenie Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) poinformowało, że w sobotni wieczór ponad 15 tys. osób wypełniło halę Chizhovka Arena w Mińsku podczas Festiwalu Nadziei. Dodatkowe tłumy zgromadziły się w strefach przepełnienia oraz przed obiektem, aby wysłuchać kazania Grahama. Drugie nabożeństwo odbyło się w niedzielę. W organizację wydarzenia zaangażowało się blisko 700 zborów z całej Białorusi.

Białorusią rządzi Aleksandr Łukaszenka, który sprawuje władzę od lipca 1994 roku — od ponad 31 lat — co czyni go najdłużej urzędującym przywódcą w Europie. Krytycy i zachodnie rządy od lat określają go mianem „ostatniego dyktatora Europy”, wskazując na tłumienie niezależnych mediów, więzienie przeciwników politycznych oraz serię wyborów powszechnie uznawanych za sfałszowane. Białoruś graniczy zarówno z Rosją, jak i Ukrainą.

Jak podało BGEA, Graham spotkał się z Łukaszenką w piątek w rezydencji prezydenta na ponad dwie godziny, jeszcze przed inauguracją festiwalu. Ewangelista powiedział, że podziękował białoruskiemu przywódcy za umożliwienie kościołom ewangelikalnym organizacji ogólnokrajowego wydarzenia ewangelizacyjnego w stolicy.

„W nowożytnej historii Białorusi nie było jeszcze niczego podobnego” — powiedział Graham.

Łukaszenka, który dorastał w czasach radzieckiego ateizmu, powiedział Grahamowi, że zna protestanckich chrześcijan z okresu, gdy pracował jako administrator kołchozu. „Związek Radziecki był oficjalnie państwem ateistycznym, ale nieoficjalnie wszyscy się modlili” — stwierdził, dodając, że około połowy pracowników gospodarstwa, którym zarządzał, stanowili protestanci. „To wyjątkowo dobrzy i niezwykle pracowici ludzie.”

Białoruski prezydent przyznał również, że kraj otrzymywał pomoc humanitarną za pośrednictwem organizacji z siedzibą w USA. Według BGEA dwie trzecie pomocy humanitarnej, którą Białoruś otrzymała w ubiegłym roku, pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, w tym od organizacji Samaritan’s Purse, kierowanej przez Grahama jako prezesa i dyrektora generalnego.

Przed zakończeniem spotkania Łukaszenka zażartował, gdy Graham zaoferował modlitwę w jego intencji. „Franklin, kiedy będziesz rozmawiał z Panem o grzechach, nie zapomnij także o moich” — powiedział.

Na arenie organizatorzy zgromadzili liczący 1300 osób chór złożony z uczestników pochodzących z 43 miast i miejscowości, a także orkiestrę symfoniczną i lokalnych muzyków. Jak poinformował Graham, nabożeństwo inaugurujące wydarzenie, które odbyło się poprzedniego wieczoru, przyciągnęło 7500 uczestników.

Według BGEA chrześcijanie ewangelikalni stanowią mniej niż 2 proc. populacji Białorusi. Jedna z wolontariuszek wydarzenia, przedstawiona jedynie jako Włada, powiedziała, że wierzący w kraju często mogą czuć się odizolowani. Jej zdaniem sam widok tysięcy ludzi zgromadzonych ponad podziałami denominacyjnymi i geograficznymi był formą potwierdzenia. „Widzę, jak Bóg dokona czegoś na Białorusi” — powiedziała.

Relacja BGEA z niedzielnego nabożeństwa opisuje kilka osób, które odpowiedziały na wezwanie Grahama do wyjścia na środek i wspólnej modlitwy. Wśród nich była młoda mieszkanka Mińska, Aleksandra, która powiedziała, że zmagała się z lękiem, oraz kobieta o imieniu Irina, wychowana w chrześcijańskiej rodzinie, lecz dotąd osobiście niezwiązana z wiarą. Obie podeszły pod scenę podczas apelu modlitewnego prowadzonego przez Grahama.

Graham zwrócił uwagę na godzinę, gdy tłum gromadził się przy scenie.

„Jest 19:04” — powiedział. „Zapiszcie tę godzinę. Bóg wysłuchał dziś waszej modlitwy.”

Po pierwszym wieczorze wydarzenia Graham zaapelował w mediach społecznościowych do chrześcijan na całym świecie o modlitwę za Białorusinów i podziękował Łukaszence za umożliwienie organizacji spotkań.

„Jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za pozwolenie kościołom ewangelikalnym na zgromadzenie się na taką skalę ogólnokrajową” — napisał.

Źródło: Christian Daly