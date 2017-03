Beyond The Mask – Zamaskowany

Czy na łaskę i przebaczenie można sobie zasłużyć? Czy dobrymi uczynkami można odkupić swoje winy czy przeszłość już na zawsze będzie determinowała nasz los?

Zamaskowany to familijny film z przesłaniem, pokazujący burzliwą historię życia pełnego przygód i zwrotów akcji a jednocześnie wypełnionego wiarą, manifestującą zwycięstwo Bożej łaski i prawdziwej wolności którą można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie!

Pracujący dla brytyjskiej East India Company najemnik Will Reynolds zostaje oszukany i musi uciekać. Teraz zrobi wszystko, by odzyskać dobre imię i miłość kobiety, z którą nie był do tej pory w pełni szczery. Przywdziewa nową maskę, mając nadzieję, że udaremni niecne knowania swego byłego pracodawcy. Gdy dopada go przeszłość, Will musi znaleźć sposób, by zdobyć zaufanie i pomoc ukochanej Charlotty – a także Bena Franklina – i ścigając się z czasem, zniweczyć historyczną intrygę.

Przeszłość może zostać wymazana jeśli, o czym przekonał się Will Reynolds, wybierzemy życie w prawdziwej wolności!

Reżyseria: Chad Burns

W rolach głównych: Andrew Cheney, John Rhys-Davies, Kara Killmer, Adetokumboh M’Cormack, Samrat Chakrabarti, Annie Kitral, Michael Ellison

Oficjalna strona filmu: http://beyondthemaskmovie.com/

Informacje o płycie DVD

Materiały dodatkowe (w wersji oryginalnej):

6 reportaży – aktorzy i twórcy omawiają tło historyczne filmu i ukazują proces realizacji Zamaskowanego

Dane techniczne:

Rok wydania: 2016

Nośnik: DVD

Gatunek filmowy: Kostiumowy/Przygodowy

Lektor: polski 5.1, angielski 5.1, rosyjski 5.1

Napisy (subtitles): polskie, angielskie, arabskie, bułgarskie, chorwackie, czeskie, estońskie, greckie, hebrajskie, hindi, islandzkie, polskie, portugalskie, rosyjskie, rumuńskie, serbskie, słowackie, słoweńskie, tureckie, węgierskie

Format obrazu: 16×9 Widescreen, 2.39:1

Czas trwania: 101 minut

Tytuł: Beyond The Mask – Zamaskowany