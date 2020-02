„Better” – druga płyta chrześcijańskiego muzyka Stars Go Dim

W maju 2019 r. odbyła się premiera albumu „Better”, drugiej płyty Chrisa Clevelanda, znanego pod pseudonimem Stars Go Dim. Artysta zasłynął dzięki piosence „You Are Loved”, która przez wiele tygodni utrzymywała się na szczycie list przebojów. Prace nad albumem „Better” trwały prawie dwa lata, a fani czekali na niego z niecierpliwością. Niektóre z piosenek Cleveland zaczął pisać już w 2017 r. Całej płyty można posłuchać tutaj: http://smarturl.it/SGDBetter.

Cleveland pracował nad tekstami wszystkich piosenek z nowego albumu.

Niektóre z utworów zostały przetworzone cyfrowo, aż wreszcie, piosenka po piosence, złożono wszystko w całość. Falset Clevelanda jest wyjątkowy, kiedy go słyszymy, od razu wiemy, czyjego utworu słuchamy. Muzyk udowadnia, że jest jednym z czołowych artystów tego nurtu. Dzięki jego czystemu głosowi i talentowi tekściarskiemu piosenki „Heaven on Earth” i „You Know Me Better” szybko stały się hitami. Wideo towarzyszące drugiemu z utworów, sfilmowane za jednym podejściem przy akompaniamencie keyboardu i we współpracy z chórem gospel, bardzo spodobało się fanom i zyskało popularność w mediach społecznościowych. Można obejrzeć je tutaj: klik.

Stars Go Dim zaskoczył fanów i z okazji Dnia Matki wydał kolejny zachwycający teledysk, tym razem do utworu „For Worse Or Better”, który napisał dla swojej żony. Jest to pierwszy z klipów składających się na serię „Soul Sessions”. Teledysk utrzymany w pastelowych odcieniach fioletu i niebieskiego towarzyszy piosence celebrującej wzloty i upadki obecne w każdym długotrwałym związku łączącym oddanych sobie partnerów. Ten utwór to jeden z dwunastu tworzących nowy album i opowiadających o codziennym życiu muzyka.

– Piosenki są jak zdjęcia z polaroida wklejone do pamiętnika. Moja mama kiedyś wyciągała z szafy takie swoje notesy wypełnione zdjęciami i pokazywała nam, jak wyglądało życie w czasach jej młodości. Biorąc pod uwagę rozwój technologii i komórek nie jestem pewien, czy takie aparaty i takie zdjęcia jeszcze istnieją, ale tak właśnie postrzegam swoje utwory – mówił Cleveland. – Mój ostatni projekt, „Better”, to po prostu zbiór ujęć z prawdziwego życia ukazanych za pomocą muzyki. Ostatnie parę lat było przepełnione przemianami, bólem, zranieniem, odkupieniem, radością, miłością… Po prostu życiem. Mam nadzieję, że właśnie to słychać w tych piosenkach. Po prostu mnie, z uczciwością mówiącego o wydarzeniach z tamtego okresu.

„Better” – lista piosenek:

1. It’s Gonna Get Better

2. I Look To You (feat. Social Club Misfits)

3. Heaven On Earth

4. Pieces

5. You Know Me Better

6. Revival

7. For Worse Or Better

8. I Believe

9. God Is For Us

10. Invisible

11. All Free

12. Autobiography

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat