Brian and Jenn Johnson są współzałożycielami Bethel Music oraz Bethel Music Worship School w mieście Redding w stanie California. Są muzykami, wokalistkami, autorami tekstów piosenek oraz mówcami. Byli również obecni w tworzeniu 16 innych albumów Bethel Music.

After All These Years to pierwszy album studyjny wydany przez duet oraz czwarty w całym dorobku muzycznym. Album został wydany przez Bethel Music 27 stycznia 2017 roku. W produkcji towarzyszyli parze Jason Ingram oraz Paul Mabury.

Wyjątkowość albumu charakteryzuje, składająca się z 80 elementów, orkiestra symfoniczna występująca we wszystkich utworach. Jest to zupełnie inna forma muzyczna wydana dotychczas przez Bethel Music.

Płyta składa się z 10 instrumentalnych zapierających dech w piersiach utworów. Każda kompozycja przepełniona jest bożym uwielbieniem, która pozwala słuchaczowi na przeżycie wspaniałego doświadczenia poruszającego duszę i serce.

Album okazał się być sukcesem Briana i Jenn. Neoklasyczne dzieło wywarło ogromne wrażenie, zdobywając uznanie wielu krytyków, będąc oceniane bardzo wysoko.

Album „After All These Years” zawiera utwory:

1. Mention of Your Name

2. Only Jesus

3. Gravity

4. I won’t forget

5. Mercy and Majesty

6. Here I Bow

7. Greater Than All Other Names

8. After All These Years

9. You’re Gonna Be OK

10. For The One

Podobne: Bethel Music „Without Words: Synesthesia”