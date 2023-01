Ben Fuller – Who I Am

Muzyka zawładnęła życiem Bena Fullera i uczyniła je czymś, o czym nigdy nie marzył. Dorastając na południu Vermont w rodzinnym gospodarstwie mlecznym i pracując u boku swego ojca, Ben podśpiewywał do starych melodii country, jednocześnie bezpośrednio widząc ciężką pracę i poświęcenie, jakiego wymaga prowadzenie gospodarstwa. W którymś momencie między pracą na farmie i pójściem do college’u, Ben wziął do ręki gitarę i nigdy więcej nie obejrzał się wstecz.

Ben zmagał się z pewnymi aspektami dorastania i sięgnął po kokainę i alkohol. Gdy uwikłał się w niszczącą, narkotykową relację, po czym nagle stracił najlepszego przyjaciela, który przedawkował heroinę, całe jego spojrzenie na życie uległo zmianie. „Byłem zmęczony, byłem zgubiony i słaby, i stale uciekałem od moich problemów. Czułem, że ciągle szukam czegoś więcej”- powiedział.

Zafascynowany swoją relacją z Jezusem

Zmotywowany do zmiany, Ben Fuller przeniósł się do Nashville, by oddać się muzyce country. Gdy jednak zaproszony kiedyś w niedzielę do kościoła, szedł korytarzem na salę wypełnioną trzema tysiącami ludzi, wiedział, że któregoś dnia do końca życia będzie śpiewał „muzykę tego rodzaju”. Zafascynowany swoją nowo odkrytą relacją z Jezusem, zaczął pisać w gorącym pragnieniu dzielenia się tym, co Bóg zrobił, by odmienić jego życie.

Dzisiaj Ben Fuller żyje w całkowitej trzeźwości, opowiadając swoją historię pełną nadziei, miłosierdzia i łaski. Przekształcanie swojego świadectwa w piosenki ożywia go nową pasją i misją, którą jest dzielenie się swoimi przeżyciami ze światem i wszystkimi, którzy są chętni słuchać. Obecnie, wraz z gotowym do wydania, swoim debiutanckim singlem „Who I Am” (Provident/Sony Music), przyszedł na to doskonały czas, ponieważ Boży czas zawsze jest doskonały.

„Dostałem tę piosenkę, ponieważ prosiłem Boga o przypomnienie, kim mnie stworzył” – wyjaśnia. „’Who I Am’ to deklaracja, którą musiałem wykrzyczeć z najwyższych szczytów, o tym, jak [Bóg] zmienia moje życie. Chcę dzielić się miłością Boga, którą poznałem. Chcę być jak Jezus wobec każdego, kogo spotykam, i zachęcać innych, by nigdy nie wstydzili się opowiadać swojej historii, bez względu na wszystko”.

O płycie kilka zdań

Who I Am jest debiutanckim albumem wydanym we wrześniu 2022 przez młodego artystę Bena Fullera.

Na krążku możemy posłuchać 8 utworów, gdzie w tekstach muzyk przedstawia swoje świadectwo i doświadczenia na ścieżce do nawrócenia.

To zaś stało się dla niego nową pasją oraz misją, którą chce dzielić się ze światem.

Singlem promującym album jest tytułowy Who I Am, do którego powstał również teledysk. Pod koniec roku 2022 odbył trasę koncertową po USA u boku znanego i cenionego artysty Zacha Williamsa. Wkrótce zaś wyruszy w kolejną trasę „The Healer Tour”, która potrwa aż do późnej wiosny.

Strona artysty: www.benfullerofficial.com