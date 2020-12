Behold the Lamb of God – album Andrew Petersona

Nominowany do nagrody Dove’a w 2019 roku Andrew Peterson, wokalista i autor piosenek, wydał 25 października 2019r. album „Behold the Lamb of God” z Centricity Music. Album jest cały czas dostępny w cyfrowych sklepach detalicznych i punktach sprzedaży strumieniowej na całym świecie.

Najwspanialsza sesja w życiu

Całkowicie przerobiona wersja uznanego, bestsellerowego bożonarodzeniowego albumu Petersona, wydanego w 2004 roku. Łączy ona na nowo wielu z muzyków, którzy nagrali pierwszy album, w tym Andy’ego Gullahorna, Andrew Osengę, Jill’a Phillipsa, Gabe’a Scotta i Bena Shive. Peterson wraz z zespołem przearanżowali dwanaście utworów z oryginalnego albumu, w tym takie ulubione utwory fanów jak „Labor of Love”, „Matthew’s Begats” i „Deliver Us”.

„Ta sesja nagraniowa była jednym z najlepszych doświadczeń w moim życiu”, mówi Peterson. „Wszedłem do pokoju z około dwudziestoma starymi przyjaciółmi, i nagraliśmy wszystkie piosenki w dwa dni. Zebranie całej tej energii muzyków w jednym miejscu, ludzi, z którymi łączą mnie lata i masa doświadczeń, było czystą radością. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego.”

Wraz z nową edycją dostajemy również zestaw Behold The Lamb Of God Deluxe Box Set (zestaw pudełkowy). Zawiera on nie tylko nowy album wraz z rozszerzonym tekstem na okładce, ale także mini-dokument o trasie Behold The Lamb of God. W skład zestawu wchodzą również kompletny koncert w Ryman Auditorium z 2018 roku w Nashville (w tym goście specjalni: Jess Ray, Jason Eskridge, Marc Martel, Sierra Hull, Ron Block, Buddy Greene i wielu innych), oraz dodatkowe wyjątkowe niespodzianki.

Bożonarodzeniowa opowieść

Rokroczna trasa koncertowa Petersona stała się cenioną tradycją świąteczną dla kościołów i rodzin, które nieprzerwanie wypełniają miejsca od wybrzeża do wybrzeża. Trasa ta znana jest z wyjątkowej zdolności opowiadania bożonarodzeniowej historii poprzez pieśni zapowiadające narodziny Chrystusa tak jak są one przepowiadane w Starym Testamencie a następnie wypełnione w Nowym. Trasa, na przestrzeni lat, gościła także wielu specjalnych i znamienitych gości, od Allison Krauss do Jona Foremana, Stevena Curtisa Chapmana i wielu innych.

Przyozdabianie ciemności

Wraz z nową muzyką i trasą koncertową, Peterson wydał w zeszłym roku swoją pierwszą książkę dla dorosłych, „Adorning the Dark: Thoughts on Community, Calling, and the Mystery of Making”. Jest to swoisty pamiętnik Petersona z podróży, w którym to dzieli się on miksturą na temat pisania piosenek, opowiadania historii oraz powołania. Dzieli się również praktycznymi wskazówkami odnośnie eksploracji wielkiej tajemnicy kreatywności.

Peterson opisuje sześć zasad życia pisarskiego: służenie dziełu, służenie publiczności, selektywność, rozeznanie, dyscyplina i wspólnota. Poprzez opowieści z podróży pokazuje, jak te zasady są pomocne nie tylko pisarzom i artystom, ale każdemu, kto jest zainteresowany naśladowaniem sposobu, w jaki Twórca wchodzi w interakcję ze swoją twórczością.

Koncerty

Na ten rok (grudzień 2020) Andrew ma zaplanowane jeszcze trzy koncerty. Wszystkie odbędą się w Nashville, w Ryman Auditorium, w tym jeden z nich jako livestream z ograniczoną ilością miejsc na sali. Następne koncerty, ze względu na aktualną sytuację są zaplanowane na marzec.

Wszyscy możemy mieć tylko nadzieję, że okoliczności epidemiologiczne ulegną zmianie na lepsze i jak niegdyś, będziemy mogli cieszyć się bezpośrednim kontaktem z ulubionymi artystami oraz delektować ich twórczością.

Źródło: The Christian Beat Andrew Peterson,

Tłum: M.O.