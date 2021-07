Bebe & Cece Winans – Different Lifestyles

Album Different Lifestyles był długo wyczekiwany przez fanów muzyki Gospel. To czwarty rodzinny album BeBe & CeCe Winans, gdzie bracia i siostry urzekną nas nowym świeżym brzmieniem w muzyce chrześcijańskiej. Album został wydany latem 1991 roku i od razu podbił serca wielu zwolenników tej muzyki. Na albumie znalazły się single „Addictive Love” oraz cover „I’ll Take You There” zespołu The Staple Singers, który aktywnie współpracował z BeBe&CeCe Winans. Współpraca okazała się bardzo efektywna i przyniosła wielką popularność obu wykonawcom.

Na samym szczycie

Na samym szczycie listy przebojów R&B znalazły się oba single, które utrzymywały się przez znacznie długi okres. Dodatkową ciekawostką jest, że słynny raper MC HAMMER brał udział w singlu „The Blood” u szczytu swej kariery. Album Different Lifestyles był jednym z dziesięciu najlepszych albumów, jakie lansował magazyn CCM, a ściślej mówiąc „CCM Presents: The 100 Greatest Albums in Christian Music”.

Nagroda Grammy

Album Different Lifestyles zespołu BeBe & CeCe Winans zdobył nagrodę Grammy w 1992 r., w kategorii Best Soul Gospel Contemporary Album. To bardzo zachęciło muzyków do dalszej twórczości, która okazała się, niezwykle owocna wnosząc nowe płyty, nowe brzmienia i zyskując rzesze odbiorców, poważnie zaangażowanych w tę muzykę. Obok muzyki chrześcijańskiej w brzmieniu Gospel lub R&B, nie można przejść obojętnie, muzyka to dosłownie porywa duszę i serce. To pełne mocy uwielbienie, które rozpala w ludziach pragnienie Bożej obecności.

Kim są BeBe & CeCe Winans?

BeBe & CeCe Winans to amerykański duet, gdzie brat i siostra śpiewają muzykę gospel. Oboje są siódmym i ósmym z dziesięciorga dzieci rodziny Winans, która jest niezwykle umuzykalniona. Oboje śpiewając, wspięli się na szczyty muzycznych list, oraz otrzymali kilka nagród, w tym aż trzy nagrody Grammy. Po raz pierwszy debiutowali w 1982 roku jako część grupy śpiewającej The PTL Singers w chrześcijańskim programie telewizyjnym The PTL Club. Jednak już w 1987 roku opuścili grupę, by rozpocząć własną karierę muzyczną.

