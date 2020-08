BBC pomija prześladowane mniejszości w filmie dokumentalnym o Iraku

Chaldejski arcybiskup Erbil zarzucił BBC pominięcie ciężkiego losu prześladowanych chrześcijan i jazydów w serialu dokumentalnym „Once Upon a Time in Iraq” (Pewnego razu w Iraku).

Arcybiskup Bashar Warda powiedział, że chrześcijanie i inne mniejszości religijne boleją nad faktem pozbawienia ich głosu – donosi „The Times”.

Duchowny oznajmił, że „wymazanie” mniejszości religijnych z filmu dokumentalnego, wyprodukowanego przez KEO Films i wyemitowanego na kanale BBC Two, jest „raniące i przynoszące szkodę”.

Film „Once Upon a Time in Iraq” przekazuje relacje z pierwszej ręki zebrane od Irakijczyków w okresie między upadkiem władzy Saddama Husajna i powstaniem ISIS.

W liście do BBC arcybiskup zapytał, dlaczego w serialu nie uwzględniono doświadczeń mniejszości religijnych, które członkowie ISIS gwałcili, porywali i mordowali.

„Jak to możliwe? Czy nie znosiliśmy cierpień wojny i jej skutków, tak jak nasi muzułmańscy bracia i siostry?” – napisał.

„Czy rozumiecie prześladowania, jakie znosiliśmy w naszej ojczyźnie? I że chrześcijanie istnieją na tej ziemi od 2 tysięcy lat, a mandejczycy i jazydzi jeszcze dłużej?

„Czy prześladowania, morderstwa i gwałty w naszych społecznościach mniejszościowych nie liczą się? Czy nasze doświadczenia z inwazji z 2003 roku (…) nieistotne? Społeczności mniejszościowe czuły i nadal czują się pozbawione głosu w naszych prześladowaniach i cierpieniu w Iraku; dlatego bycie wymazanym ze (…) znaczącego filmu dokumentalnego BBC jest raniące i przynoszące szkodę”.

Rzecznik BBC bronił filmu dokumentalnego, mówiąc: „Nie twierdzimy, by ten wysoko uznany serial, wyprodukowany przez nagradzanych twórców, pokazywał dokładną historię wojny w Iraku lub jego narodu; jego celem jest raczej opowiedzenie historii poszczególnych osób z licznych stron tych konfliktów – cywilów, żołnierzy i dziennikarzy, by pozwolić widzom zrozumieć wpływ wojny w osobistym wymiarze, i jak to było przeżyć kluczowe momenty”.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

