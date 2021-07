Bangladesz: Zafascynowana Jezusem

„Chcę przyjąć Isa (Jezusa) jako mojego Zbawiciela” – powiedziała Rubina*, promieniejąc z radości. „I powiem o tym mojemu mężowi”. Jednak zwrócenie się ku Jezusowi, które było dla niej powodem do radości, dla jej męża było czymś zgoła innym. Zareagował przemocą.

Okno na Jezusa

Wszystko zaczęło się pięć miesięcy temu w niedzielę. Chrześcijanie z małej wioski w południowo-zachodniej części Bangladeszu zebrali się właśnie na cotygodniowe studium biblijne. Rubina przypadkiem przechodziła obok kościoła. Usłyszała głosy rozmowy dochodzące z pomieszczenia i zaintrygowana przystanęła, żeby posłuchać. Nie miała zamiaru wchodzić do środka, ale przez okno słuchała lekcji biblijnej. To, co usłyszała, tak ją zainteresowało, że wracała pod kościelne okno w kolejne niedziele.

Pewnego dnia pastor kościoła zauważył słuchaczkę za oknem i wyszedł na zewnątrz, aby się jej przedstawić i zapytać, co tam robi. Odpowiedziała z entuzjazmem: „Słucham, bo uwielbiam te lekcje”. Następnie, z promiennym uśmiechem na twarzy powiedziała pastorowi, że jest gotowa, aby zostać naśladowczynią Jezusa.

Decyzja o niebezpiecznych konsekwencjach

Rubina nie mogła zachować dla siebie radości zbawienia. Pobiegła do domu i opowiedziała mężowi o tym wspaniałym Bogu zwanym Jezusem, któremu oddała życie. Decyzja o odejściu od islamu i zostaniu chrześcijanką spotkała się jednak ze sprzeciwem ze strony męża: wściekły pobił Rubinę i kazał jej przestać chodzić do kościoła.

Jednak tęsknota Rubiny, by dowiedzieć się więcej o Jezusie, była większa niż jej strach przed gniewem męża. Kiedy tylko mogła, wymykała się z domu, by uczestniczyć w niedzielnych spotkaniach kościoła. Ilekroć mąż ją na tym przyłapał, bił ją i groził. Miesiąc temu sytuacja uległa eskalacji. Mąż Rubiny wygonił ją z domu i nie pozwolił wrócić. Wypędził również ich najstarszą córkę Shalmę* (18 lat).

Nadal w niebezpieczeństwie

Rubina i Shalma nie miały dokąd pójść, ponieważ rodzice Rubiny odmówili przyjęcia ich w swoim domu. Skończyło się na tym, że zamieszkały z rodziną z kościoła. Wspierają je także lokalni partnerzy Open Doors, którzy zastanawiają się, jak najlepiej im pomóc, ponieważ Rubina i Shalma nie są w tej chwili bezpieczne.

Bengalskie kobiety, które nie mieszkają w domu i nie znajdują się pod opieką męskiego członka rodziny, są bezbronne wobec samowoli mężczyzn i łatwo stają się obiektem drwin i napaści. Chrześcijanki pochodzenia muzułmańskiego, których odejście od islamu postrzegane jest jako zdrada tradycji i kultury, są szczególnie często celem prześladowań, gwałtów i przymusowych małżeństw. Partnerzy Open Doors proszą o modlitwę za Rubinę i Shalmę – módlcie się szczególnie o ich bezpieczeństwo!

*imię zmienione

Prosimy, módl się za Rubinę i chrześcijan w Bangladeszu!

Poproś Jezusa, aby był dla Rubiny i Shalmy opiekunem i uchronił je przed napaścią.

Módl się również za inne chrześcijańskie kobiety nawrócone z islamu, aby Bóg otaczał je swoją opieką i chronił przed przemocą.

Módl się o to, aby Rubina wzrastała w wierze i lepiej poznała Jezusa.

Podziękuj Jezusowi, że Rubina miała odwagę powiedzieć swojej siostrze o Bogu, w którego uwierzyła. Siostra wydaje się bardzo otwarta na Ewangelię. Módl się, aby to, co usłyszała, zapadło głęboko w jej serce i aby zdecydowała się pójść za Jezusem.

