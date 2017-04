Bangladesz: policja zaatakowała chrześcijan

Bengalska policja zaatakowała chrześcijańską wioskę i pobiła jej mieszkańców. Do wydarzenia doszło 24 marca niedaleko stołecznej Dhaki. Najpierw czterech policjantów w ubraniach cywilnych, bez okazania dokumentów, weszło do jednego z domów i ukradło pieniądze. Powiadomieni sąsiedzi zaczęli domagać się wyjaśnienia sytuacji. Wezwane posiłki, 30 policjantów, zaczęło bić i strzelać do protestujących. W wyniku tej akcji ok. 25 osób zostało rannych, w tym 5 ciężko. Stowarzyszenie chrześcijan w Bangladeszu domaga się wszczęcia dochodzenia w tej sprawie oraz sprawiedliwości dla poszkodowanych.

W przeszłości policja bengalska była oskarżana o nieuzasadnione aresztowania i wymuszanie pieniędzy od chrześcijan. W Bangladeszu notuje się przypadki prześladowań zarówno chrześcijan, jak i członków innych mniejszości religijnych.

za Rad. Watykanskie