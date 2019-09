Azja Środkowa: syn wydaje ojca w ręce prześladowców

Chrzest Khana miał miejsce zaledwie kilka dni temu. W ostatni czwartek zapłacił wysoką cenę za przyznanie się do Jezusa Chrystusa. Muzułmańscy krewni pobili go tak brutalnie, że musiał zostać zabrany do szpitala. Chcieli „ukarać Khana za zdradę wiary”. Żona Khana, Aselya*, również poznała, czym jest gniew rodziny, gdy została wypędzona z domu.

„Zdradziłeś swoją wiarę!”

Kilka lat temu Khan rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną. Dwa lata później ożenił się z Aselya*, chrześcijanką. Modlitwa żony zaowocowała nawróceniem męża, a dwa tygodnie temu Khan został ochrzczony. Wkrótce po chrzcie, pełen entuzjazmu dla nowej wiary, postanowił odwiedzić swojego 13-letniego syna z pierwszego małżeństwa, aby podzielić się z nim dobrą nowiną. Ale Suchob* nie podzielał entuzjazmu dla decyzji ojca. Wyrzucił go z domu: „Zdradziłeś swoją wiarę, przyjąłeś dziwnego Boga, nie jesteś już moim ojcem!” Następnego dnia chłopiec zadzwonił do krewnych Khana, by przekazać im nowinę. Skarżył się na ojca i powiedział, że Khan zdradził islam, a następnie próbował nakłonić jego, Suchoba, aby uwierzył w chrześcijańskiego Boga.

Wszystko stracone; Chrystus zwyciężył.

Po rozmowie z Suchobem krewni udali się do domu Khana, żeby się z nim rozprawić. Byli oburzeni, bo został chrześcijaninem. Co więcej, potwierdził to chrztem i głosił Ewangelię synowi. Wybili zwierzęta w gospodarstwie Khana – owce, kurczaki, kaczki, króliki i psy – spalili stodołę, zniszczyli cały inwentarz domu i wypędzili jego żonę Aselyę. Oskarżyli Aselyę o to, że jest odpowiedzialna za zdradę Khana, ponieważ była pierwszą chrześcijańską kobietą w ich rodzinie. Postawili też rodzinie Khana ultimatum nakazujące opuszczenie miasta w ciągu kilku dni.

Pobicie spowodowało wstrząs mózgu i wiele innych urazów. Khan nadal przebywa w szpitalu.

*imiona zmienione

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Azji Środkowej:

Módl się o fizyczne i duchowe uzdrowienie Khana i o to, by Jezus wzmocnił jego wiarę.

Módl się, aby Khan i Aselya mieli możliwość powrotu do domu.

Módl się o Bożą ochronę i opiekę dla Khana i jego rodziny, ale także dla wszystkich innych chrześcijan w Azji Środkowej.

Módl się za syna Khana i innych napastników – aby Jezus otworzył im oczy i przemienił ich nienawiść w poznanie prawdy.

za Open Doors, Polska