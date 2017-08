Azja: kobiety różnych religii przeciw handlowi ludźmi

W 2016 r. niemal 45 mln osób na całym świecie padło ofiarą handlu ludźmi, a prawie dwie trzecie z nich to mieszkańcy największego z kontynentów. Takie są dane Globalnego Indeksu Niewolnictwa, nad którymi reflektowały uczestniczki międzynarodowego spotkania, zorganizowanego w Manili na Filipinach przez Azjatycką Konferencję Religii dla Pokoju. W dniach od 20 do 22 lipca badały one sytuację kobiet, dzieci i mężczyzn sprzedawanych celem prostytucji, przymusowej pracy czy np. służby jako nieletni żołnierze.

Jako poważny problem wskazano biedę, która powoduje, iż niektórych sprzedają w niewolę ich najbliżsi, ich własne rodziny. Podkreślono więc, że należy rozpocząć walkę z tym procederem na szczeblu ognisk domowych. Ponadto zwrócono uwagę na mało efektywny w walce z handlem ludźmi system sądownictwa większości krajów Azji, dlatego postanowiono zwiększyć wysiłki celem uświadomienia ludziom związanej z tym problematyki. Uczestniczki wyraźnie też zaznaczyły, że współczesne niewolnictwo jest sprzeczne ze wszystkimi tradycjami religijnymi.

za Rad. Watykanskie