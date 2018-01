Austria: liczba katolików bez zmian; więcej chrztów, mniej ślubów

Liczba katolików w Austrii utrzymuje się na stałym poziomie. Jest ich 5,11 mln. Rok wcześniej było ich o 50 tys. więcej – wynika z najnowszych statystyk opublikowanych przez tamtejszy Episkopat. W większości diecezji nastąpił nieznaczny spadek wiernych, niektóre zaś zanotowały niewielki wzrost.

W 2017 r. odnotowano 53 tys. wystąpień z austriackiego Kościoła i jest to najmniejsza od pięciu lat liczba, o ponad tysiąc niższa w porównaniu do r. 2016. Z kolei ponad 5 tysięcy osób powróciło do Kościoła katolickiego. Liczba ta w ostatnich latach wzrasta również dzięki prawu do cofnięcia decyzji o swoim wystąpieniu z Kościoła w okresie trzech miesięcy od jej podjęcia. W ubiegłym roku z tego prawa skorzystało ponad 500 osób.

Episkopat opublikował także dane dotyczące sytuacji duszpasterskiej w Austrii. Wzrosła liczba chrztów i bierzmowań, mniej zaś udziela się ślubów i pierwszych komunii. Nieznacznie spadła liczba księży. Więcej jest z kolei diakonów stałych. Raport potwierdza też dobrą kondycję finansową austriackich diecezji.

za Rad. Watykanskie