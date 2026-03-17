Wieści wydawnicze

Augustyn z Hippony – Poślij mnie

Historia niedowiarka który został jednym z ojców Kościoła.

17/03/2026Aktualizowane: 16/03/2026

Historia niedowiarka który został jednym z ojców Kościoła. Odkryj, jak chłopiec, który uciekał od Boga, stał się jedną z najważniejszych postaci w historii Kościoła. Ta opowieść wnikliwego hipcia przedstawia życie Augustyna – ostatniej osoby, o której ktoś mógłby pomyśleć, że zostanie przywódcą Kościoła.

Augustyn odrzucił prośbę matki, by podążał za Jezusem a zamiast tego zaczął gonić za sławą i bogactwem. Błyskotliwy umysł i mądrze formułowane opinie zapewniły mu zainteresowanie wielkich tego świata. Jednak im większą popularność zyskiwał, tym bardziej niespokojne stawało się jego serce.

Czy przez całe życie podążał niewłaściwą drogą? Wyrusz w podróż wraz z jednym z największych myślicieli wszech czasów odkrywającym, że wieczna miłość, której poszukiwał przez całe życie, może być znaleziona jedynie poprzez zaufanie Jezusowi.

Dane książki:
Stron: 32
Format: 21 x 26 cm
Oprawa: miękka
ISBN 9788364837692
Wydawca: CLC

17/03/2026Aktualizowane: 16/03/2026
