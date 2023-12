Audiobook: Sukces jest w twoich rękach – Alfred J. Palla

W ramach serii Skarby Mądrości ukazał się pierwszy tom: Sukces jest w twoich rękach – Audiobook MP3 – Alfred J. Palla

Czy znasz swój talent?

Czy sprecyzowałeś życiową misję?

W dużej mierze to determinuje, co będzie sukcesem dla ciebie.

Każdy ma talent. Jego wielkość nie ma znaczenia jak to, co z nim robimy. Ludzie sukcesu o jakich piszę w tej książce, różni od pozostałych raczej praca nad swoim talentem, niż wyjątkowe zdolności. Nawet tak genialny artysta, jakim był Michał Anioł, powiedział: „Moje mistrzostwo, o gdybyż tylko ludzie wiedzieli, ile wysiłku i ciężkiej pracy kosztuje, nie wydawałoby im się aż tak cudowne”.

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania m. in.:

Jak czerpać korzyści z porażek?

Jak podnieść niskie poczucie wartości?

Jak w przeciwnościach odnaleźć możliwości?

Jak mądrze gospodarować czasem i jak radzić sobie ze stresem

Jakie słabości powalają nawet mocarzy i jakie cechy wspierają

Ze względu na liczne myśli, a także zabawne rysunki książka ta stanowi idealny prezent dla każdego kto pragnie rozwoju.

Recenzje

„Przeczytałam już wiele książek na temat tego, jak osiągnąć sukces w życiu, ale dopiero ta autorstwa Alfreda Palli uświadomiła mi dobitnie, że choć leży on w moich rękach, ręce te muszą trzymać się Boga. Jakże to przyjemne uczucie wiedzieć, że nie jestem samotna w zmaganiach, trudach, upadkach i porażkach. Jakże to przyjemne wiedzieć, że zwycięstwo jest gwarantowane byle tylko czerpać z mądrości Biblii. Okazuje się, że nie jest to ani nudne, ani zbyt trudne, a wręcz stanowi fantastyczną przygodę. Polecam tę niezwykłą książkę wszystkim sukcesu spragnionym, sfrustrowanym mniej lub więcej, bez perspektyw i u szczytu, w każdym wieku –KONIECZNIE PRZECZYTAJ – Anna Samusionek, aktorka

Autor: Alfred J. Palla

Czyta: Jan Tuzin

Czas: 3 h 30 min. 45 sek.

Wydawca: Wydawnictwo Bogulandia