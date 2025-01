Audiobook: Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Sekrety ich osiągnięć – Alfred J. Palla

W ramach serii Skarby Mądrości ukazał się drugi tom: Niezwykłe historie zwykłych ludzi sekrety ich osiągnięć Audiobook MP3 – Alfred J. Palla

– Albert Einstein i Werner von Braun oblali w szkole matematykę!

– Louis Pasteur w czasie studiów miał najgorsze oceny z chemii!

– O Beethovenie jego szkolny nauczyciel muzyki powiedział: „Jako kompozytor jest beznadziejny”.

– Tomasz Edison usłyszał od nauczyciela w szkole, że nie jest zdolny nauczyć się czegokolwiek.

– Redaktor zwolnił młodego Walta Disney’a z pracy za „brak pomysłowości”!

– Ophra Winfrey straciła posadę reporterki, gdyż jej menadżer uznał, że nie nadaje się do pracy w telewizji.

– Larry Bird i Michael Jordan nie zmieścili się w pierwszym składzie drużyny koszykarskiej w swojej szkole średniej…

Życie każdego zwykłego człowieka może być niezwykłe, jeśli tylko odkryje i rozwinie swój potencjał. Ludzie sukcesu o jakich piszę nie byli doskonali, upadali i zawodzili, ale mieli misję, wizję, wytrwałość w jej realizacji. Do tego motywuje ta książka. Bóg stworzył każdego z nas jedynym w swoim rodzaju. Uwierz w wartość, jaką posiadasz w Bożych oczach. Nie imituj nikogo ani nie chciej być nikim innym.

Poznaj i rozwiń swój talent, aby zrealizować swoją misję i dzieło, do którego zostałeś wyposażony. Wówczas także Twoje życie będzie niezwykłe. Może powiedzie Cię przez trudy, ale do gwiazd, jak mawiali Rzymianie: Per aspera ad astra!

To co mnie ujmuje w książkach Alfreda Palii to niezwykle rzadki dar przyciągania czytelnika w swój świat i jego problematykę w sposób oczywiście ciekawy, bo jakże, ale też w sposób sytuacyjny, praktyczny. Ta ilość adekwatnych przykładów z życia ludzi, przyrody a nawet historii jest imponująca. Biorąc pod uwagę fakt, że pisarzem jest historyk w dodatku biblista i teolog tym większe ukłony, bo specjaliści w tych dziedzinach mają tendencję do uciekania w nudną teorię.

Edyta Bogulak (Bogulandia)

Dane książki:

Autor: Alfred J. Palla

Czyta: Jan Tuzin

Czas: 4 h 5 min. 30 sek.

Wydawnictwo: Bogulandia

Seria: Skarby Mądrości