W książce Ateizm zabija Barak Lurie ujawnia tragizm świata bez Boga. W przeciwieństwie do wszechobecnej medialnej mantry próbującej nas przekonać, że ludzie wyznający wiarę w Boga są odpowiedzialni za większą liczbę ofiar śmiertelnych niż jakiekolwiek kataklizmy, które kiedykolwiek nawiedziły ziemię, to tak naprawdę właśnie usunięcie Boga z człowieczego myślenia skutkuje zatrważającą skalą popełnionych mordów i ludobójstw. Od czasów rewolucji francuskiej, kiedy to ateizm po raz pierwszy sięgnął po władzę, nie zajmuje się niczym innym jak tylko zabijaniem. Przede wszystkim zabija swoją ideologią, którą jest progresywizm, eugenika, faszyzm i komunizm. Lurie dowodzi, że to bezbożność leżąca u podstaw każdej z tych ideologii pozbawiła życia setki milionów ludzi.

Ateizm nie tylko unicestwia życie. Unicestwia także wszelkie dążenia, wolną wolę, piękno, współczucie, kreatywność, więź z przeszłością i przyszłością, a przede wszystkim samą wolność. Ateizm oferuje jedynie chaos i destrukcję.

Obecnie świat koncentrując się na radykalnym islamie, jest skłonny traktować go jako największe zagrożenie dla naszej cywilizacji. I chociaż jest on przerażający, to jednak bez wątpienia największymi wrogami ludzkości są bierność i brak poczucia własnej tożsamości. Przecież to nic innego jak nasza wola walki i potrzeba wypełnienia misji pokonały horror faszyzmu i komunizmu. Dlatego właśnie musimy przeciwstawiać się zalewowi ateizmu w każdej jego postaci. Bóg dał nam wolność. Bóg dał nam także poczucie celu, które prowadzi nas ku zdrowej cywilizacji. Jeśli ich zabraknie, nie będzie o co walczyć. Barak Lurie stwierdza, że brak zaufania Bogu jest największym zagrożeniem ludzkości. Dlaczego tak uważa? Ponieważ bezbożność nigdy niczego nie zbudowała, a jedynym co potrafi, jest niszczenie wszystkiego na swojej drodze z siłą tornada.

Pożary wybuchały i dalej będą wybuchać. Jak zawsze znajdą się wrogowie dążący do zniszczenia naszej cywilizacji. Jeśli jednak nie będziemy utrzymywać w każdym mieście placówek straży pożarnej i jej dzielnych załóg biegłych w regułach postępowania z żywiołem, to pożary te w końcu nas pochłoną. Podobnie ma się rzecz z przerażającymi, agresywnymi ideologiami. Jedynym ratunkiem jest odpowiednie przygotowanie się do stawienia im czoła. Dlatego Bóg zawsze powinien pozostawać w centrum naszego myślenia i kultury.

Dane książki:

ATEIZM ZABIJA

Autor: Barak Lurie

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2020

Liczba stron: 376

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Wstęp (fragment)

Pewien uczeń brał lekcje pilotażu helikoptera. Po kilku tygodniach zaczął błagać swojego instruktora o wyrażenie zgody na pierwszy samodzielny lot. Instruktor był ostrożny. Ostatecznie zgodził się, ale pod jednym warunkiem: uczeń miał się z nim kontaktować przez radio co 300 metrów, dzięki czemu miałby pewność, że wszystko jest w porządku. Uczeń przystał na warunek i wreszcie nadszedł ten wielki dzień. Wystartował jak zwykle i wkrótce, zgodnie z obietnicą, zgłosił się przez radio na wysokości 300 metrów i potwierdził: „Wszystko dobrze”.

Na wysokości 600 metrów uczeń ponownie zameldował przez radio: „Wszystko w porządku, ale robi się trochę zimno”. Jednak zanim osiągnął 900 metrów, instruktor zobaczył, że dzieje się coś strasznego: helikopter zawisł w powietrzu. Wkrótce nastąpiła jego przerażająca droga w dół. Potem spadł i się rozbił. Helikopter stanął w ogniu. Uczeń cudem zdołał się z niego wyczołgać i przeżył. Miał liczne złamania i rozległe oparzenia całego ciała. Instruktor podbiegł do niego.

– O mój Boże, co się stało? – zawołał, kiedy do niego dotarł.

– Mówiłem panu, że robi się zimno – odpowiedział mężczyzna.

– Wyłączyłem więc ten wielki wentylator nad głową. To samo dzieje się, gdy wyłączamy Boga z naszego życia, kiedy odrzucamy Jego przewodnictwo w tworzeniu naszej cywilizacji. Wtedy już się nie wznosimy. Przez jakiś czas zdołamy może jeszcze trwać, ale ostatecznie czeka nas dramatyczny koniec.